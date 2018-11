Gemelle senza l’Aids, le prime umane con Dna modificato

Di tutte le cose, belle e brutte, che potranno accadere nella vita di Lula e Nana, neonate gemelle cinesi, non è dato sapere. Ma una cosa sappiamo che non succederà, sempre che la notizia sia confermata. Lula e Nana non si potranno ammalare di Aids perché il loro Dna è stato modificato per resistere al virus dell'HIV. Uno scienziato cinese sostiene di aver creato i primi esseri umani geneticamente modificati al mondo. Si tratterebbe di due gemelle nate lo scorso mese, il cui Dna sarebbe stato modificato con un in grado di riscrivere il codice genetico, con l'obiettivo di renderlo resistente al virus dell'Hiv responsabile dell'Aids. L'esperimento - che ha riguardato gli embrioni di sette coppie, una sola delle quali ha portato a termine la gravidanza - è stato portato avanti col consenso del comitato etico ed è descritto in un documento della Southern University of Science and Technology della città cinese di Shenzhen, reso noto dalla rivista del Mit di Boston.

Se fosse vero, si tratterebbe di un profondo salto sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista etico. Molti scienziati tradizionali pensano che sia troppo pericoloso tentare simili esperimenti .

Il ricercatore, He Jiankui di Shenzhen, ha dichiarato di aver alterato gli embrioni di sette coppie durante i trattamenti di fertilità, con una gravidanza giunta a termine. Il suo obiettivo, ha ammesso, non era quello di curare o prevenire una malattia ereditaria, ma di provare a conferire un tratto che poche persone hanno naturalmente – una capacità di resistere alle possibili future infezioni da HIV, il virus dell'AIDS. Ha detto che i genitori coinvolti hanno rifiutato di essere identificati o intervistati, e non ha voluto dire dove vivono o dove è stato svolto il lavoro.

L'affermazione secondo cui la Cina ha già trasformato gli esseri umani geneticamente modificati giunge proprio mentre i maggiori esperti mondiali si riuniscono a Hong Kong per il Secondo vertice internazionale sull’editing genomico umano. La modifica genetica di un embrione umano comporta rischi significativi, compresi quelli di introdurre mutazioni indesiderate. Uno scienziato dell'editing genetico, Fyodor Urnov, direttore associato dell'Istituto Altius for Biomedical Sciences, un'organizzazione senza scopo di lucro a Seattle, ha esaminato i documenti cinesi e ha affermato che, pur incompleti, mostrano che l'esperimento sia davvero avvenuto. Urnov ha espresso rammarico e preoccupazione

© Riproduzione riservata