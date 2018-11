Le indagini «dal vero» che svelarono i limiti delle formule astratte

Il 25 aprile del 1797 il fisico reggiano Giovan Battista Venturi presentò all’Institut National des Sciences et Arts (oggi Institut de France) i risultati delle indagini che era venuto compiendo nei mesi precedenti sulla cospicua serie di manoscritti autografi di Leonardo recentemente acquisiti dalla prestigiosa istituzione parigina. Venturi specificava che quei preziosi documenti erano stati «apportées de l’Italie», sottraendosi con questa intenzionalmente vaga indicazione di provenienza all’imbarazzo di menzionare che erano stati prelevati, assieme al Codice Atlantico, come bottino di guerra dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano dall’Armée del Generale Bonaparte.

Venturi presentava la versione a stampa della memoria letta all’Institut (Essai sur les ouvragés physico-mathématiques de Léonard de Vinci) come un primo saggio in vista di una trattazione esaustiva del complesso delle carte vinciane. Anche se l’autore non terrà fede alla promessa, l’Essai richiamò l’attenzione degli studiosi di tutta Europa su queste risorse, stimolando l’avvio di un’intensa fase di ricerche che contribuiranno a far riemergere dall’oblio un eccezionale patrimonio di conoscenze.

Prevalse inizialmente la convinzione che i codici vinciani contenessero formidabili intuizioni e scoperte che, se divulgate al tempo del loro concepimento, avrebbero significativamente accelerato l’evoluzione delle scienze e delle tecniche. All’inizio del Novecento, il fisico ed epistemologo francese Pierre Duhem contrappose tuttavia a quella del genio precorritore della modernità l’immagine dell’assiduo seguace delle analisi e delle conclusioni dei protagonisti della filosofia naturale della Scolastica parigina del secolo XIV. Avviata a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, l’edizione dei codici vinciani rappresentò un tornante fondamentale per la messa a fuoco del contributo scientifico di Leonardo. Venne così progressivamente delineandosi la fisionomia di un artefice privo di solida formazione culturale e scientifica che si sottopose a uno sforzo inaudito per impadronirsi dei conseguimenti più avanzati degli autori della tradizione e contemporanei. Un’assimilazione mai passiva, ma caratterizzata da frequenti manifestazioni di dissenso e da propositi di radicale revisione.

Ne offre un esempio eloquente l’atteggiamento che assunse nei confronti delle dimostrazioni matematiche della meccanica antica e medievale. Leonardo non manca infatti occasione per censurare la scelta degli autori più celebrati di fissare lo sguardo su un livello della realtà – quello delle figure astratte della geometria – che non è dato sperimentare nel mondo nel quale viviamo. I loro teoremi – denuncia – prescindono infatti interamente dalle molteplici perturbazioni che intervengono nel funzionamento degli strumenti materiali. Non a caso, in un testo del Ms. I, diffida con toni perentori dal prestare credito agli autori «che hanno sol colla imaginazione voluto farsi interpreti in fra la natura e l’omo, ma sol a quelli che non coi cenni della natura, ma cogli effetti delle sue sperienze hanno esercitati i loro ingegni».

Dalla ferma denuncia dei limiti delle trattazioni rigorosamente matematiche trae alimento il suo impegno di riformulare i teoremi astratti della meccanica tradizionale in modo da prendere in conto le interferenze generate dal peso delle aste delle bilance, dalle confregazioni sui loro poli e dalla resistenza del mezzo. Né il suo slancio riformatore si limita alla meccanica. Mediante ardite analogie riconduce alle medesime cause della ventilazione delle bilance i moti insensibili della Terra, dai quali fa derivare imponenti fenomeni geofisici (erosione, rapporto instabile tra le superfici delle acque e delle terre emerse, terremoti, diluvi, aspetto continuamente cangiante dei profili montuosi e costieri), giungendo a spiegare su base puramente meccanica la presenza dei fossili di animali marini sulle cime dei monti.

Non diversa appare la tensione che caratterizza le indagini vinciane di idraulica, di acustica, di anatomia e sulla scienza del volo. Vi osserviamo l’emergere precoce dell’insoddisfazione per le astrazioni matematiche e il progressivo delinearsi di un programma di riforma per rendere conto dei fenomeni nella loro materialità effettuale. La trasversalità di questo approccio viene ulteriormente confermata dai suoi studi di ottica. Se nella fase iniziale Leonardo mostra la convinzione nella perfetta corrispondenza tra prospettiva artificiale e prospettiva naturale, vediamo successivamente emergere la consapevolezza che la prospettiva dei pittori, fondata sulla piramide visiva, è un prodotto dell’immaginazione, da sostituire con la nuova prospettiva dei colori e dei “perdimenti”, che rappresenta l’equivalente, in ottica, dell’irruzione degli attriti e degli impedimenti in meccanica.

Mette conto sottolineare che il modello di scienza della natura concepito dal Leonardo della maturità appare distante da quello che sarà elaborato dai padri fondatori della scienza moderna. Valga per tutti l’esempio di Galileo il quale teorizzerà (non diversamente da Cartesio e da Newton) che per isolare le leggi universali della natura è necessario «rimuovere gli impedimenti», vale a dire depurare i dati dell’esperienza dai caratteri di irriducibile individualità che derivano dalle imperfezioni della materia, dagli attriti e dalle interferenze del mezzo.

Nonostante siano stati compiuti notevoli progressi, rimane ancora molto lavoro da fare per mettere in piena luce il contributo di Leonardo all’evoluzione delle conoscenze sulla natura e sull’uomo. L’auspicio è che le iniziative programmate per la ricorrenza cinquecentenaria dalla sua morte facciano segnare nuovi passi avanti in questa direzione.

