I reportage di Radio 24: dall’addio alla Brexit fino all’«amica geniale»

Al via nel week end, sabato alle 7.15 e alle 14.00 e domenica alle 7.10, i Reportage di Radio 24. Sabato 1 dicembre è la volta della Brexit, condotto da Sergio Nava, e domencia 2 dicembre, per gli spettacoli, la serie televisiva tratta da “L'amica geniale” di Elena Ferrante, condotto da Marta Cagnola. Ecco i dettagli.

Brexit: il giorno dell'addio

di Sergio Nava sabato alle 7.15 e alle 14.00

In questo Euroreportage da Bruxelles, Sergio Nava ci racconta il giorno in cui Unione Europea e Gran Bretagna hanno ufficialmente divorziato, lo scorso 25 novembre. Poca voglia di festeggiare, da parte comunitaria, mentre la premier britannica May affermava di non essere triste e di voler aprire una nuova fase nella storia del Regno Unito, dando così inizio alla campagna di persuasione di opinione pubblica e parlamentari in vista del voto di dicembre a Westminster. Un voto che si prospetta ad altissimo rischio, per lei. E per questa intesa sulla Brexit. Le voci raccolte nel corso del Consiglio Europeo straordinario e le analisi di politici e giornalisti ci riportano a questo storico accordo di divorzio, proiettandoci già a ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane.



Non solo L'amica geniale, la fiction italiana piace nel mondo

di Marta Cagnola in onda sabato alle 7.15 e alle 14.00

“Fedele al cuore del libro, rivoluzionaria” la definisce il Guardian. “Uno sforzo impressionante, una tv commovente ed efficace” per Hollywood Reporter. “Un'epica intima” scrive il New York Times. E' finalmente arrivata in tv la serie tratta da L'amica geniale di Elena Ferrante: una coproduzione italiana e americana, di Rai e Hbo. E' un momento importante per la serialità italiana: da L'amica geniale ai Medici, da The young Pope a Suburra, le storie che arrivano dal nostro Paese piacciono sempre di più nel mondo. Ne parliamo con Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, con Matilde Bernabei di Lux Vide e Nicola De Angelis, produttore di Baby, la nuova serie italiana al debutto su Netflix.

