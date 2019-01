Da «Bumblebee» a «La befana vien di notte» ecco i film per bimbi e ragazzi

Le vacanze di Natale stanno finendo ma avete ancora voglia di andare al cinema con i vostri figli? Ecco una panoramica sui titoli in sala adatti per una visione in compagnia di bambini e ragazzi.

Il ritorno di Mary Poppins – Sequel del classico del 1964, è un film da vedere insieme a tutta la famiglia, con Emily Blunt nei panni della celebre bambinaia. Attenzione però: anche gli adulti torneranno bambini davanti a questa pellicola che richiama l'atmosfera dei film Disney del passato, a partire da una bellissima sequenza d'animazione.



La Befana vien di notte – Divertente commedia per bambini e ragazzi, il film ha come protagonista Paola Cortellesi nei panni della Befana, colei che porta dolcetti a chi si è comportato bene durante l'anno e carbone a chi, invece, ha fatto il cattivo. Vengono in mente tanti lungometraggi per ragazzi degli anni Ottanta vedendo questo film ricco di ironia e dolcezza.



Bumblebee – A proposito di anni Ottanta, un vero e proprio tuffo in quel decennio sempre più di moda ce lo fa fare anche questo spin-off della saga dei «Transformers», dedicato al tenerissimo robottone giallo che qui prende la forma di un grazioso Maggiolino Volskwagen. Siamo nel 1987 e, con rimandi che vanno da «E.T. – L'extraterrestre» a «Corto circuito», il film racconta l'incontro tra Bumblebee e un'adolescente introversa e appassionata di motori. Divertimento assicurato.



Aquaman – I genitori lo sanno bene: una delle maggiori passioni cinematografiche di bambini e ragazzi sono i film dei supereroi. Dopo diverse proposte arrivate in sala nel corso del 2018, l'inizio del nuovo anno è segnato da «Aquaman», con protagonista uno dei membri della Justice League che ora è al centro di un film tutto per sé. Jason Momoa interpreta il protagonista, figlio di un padre umano e una madre atlantidea, che si troverà a combattere per salvare il pianeta da uno scontro in apparenza inevitabile. Tanta avventura e buoni effetti speciali per un prodotto che riesce a far divertire.



Moschettieri del re – Altra commedia italiana per ragazzi, dopo «La befana vien di notte», è quella firmata da Giovanni Veronesi, che reinterpreta liberamente il classico romanzo di Alexandre Dumas. I moschettieri, ormai un po' attempati e fuori forma, dovranno tornare in missione dopo diversi anni e le conseguenze comiche sono facilmente prevedibili. Ricco cast con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Margherita Buy.



Il Grinch – Quando si parla di cinema per i più piccoli, naturalmente non può mancare l'animazione, soprattutto nel periodo delle Feste. Tra i film che ormai da diverse settimane stanno reggendo bene nelle nostre sale troviamo «Il Grinch», pellicola con al centro il celebre mostriciattolo verde che odia il Natale. Il personaggio creato dal Dr. Seuss negli anni Sessanta era già stato protagonista di una trasposizione in live action nel 2000, firmata da Ron Howard con Jim Carrey come interprete principale.



Ralph Spacca Internet – Il 57° classico Disney (secondo la numerazione ufficiale dei lungometraggi d'animazione prodotti dalla casa di Topolino) è probabilmente il più efficace film per bambini uscito in questo periodo. Seguito di «Ralph Spaccatutto», è un lungometraggio d'avventura ambientato nel mondo del web, ricco di sorprese narrative e dinamiche visive di grande suggestione.



Spider-Man: Un nuovo universo – Chiudiamo con un altro film d'animazione, ma più “adulto” dei due precedenti. Dimenticatevi tutto quello che sapete su Spider-Man: in questa pellicola ogni certezza verrà ribaltata e vi troverete di fronte un'operazione ricca di colpi di scena e valorizzata da un apparato grafico originalissimo e di indubbio fascino. Perfetto per chi è in cerca di un cinecomic diverso dal solito, ma adattissimo anche per gli appassionati del genere.

