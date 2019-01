Corsi e ricorsi, storie di banche e di fallimenti

Una mattina d'aprile del 1926 compare un cartello sulla porta d'ingresso della Banca M. Garibaldi & C. in Via Carlo Alberto: “Chiuso per lutto”. Porta chiusa, difficile parlare col direttore. La gente teme per i propri risparmi.

Le autorità diffondono notizie rassicuranti. Gli ambienti che contano la definiscono solida e sicura. Giornali e manifesti dicono tutti la stessa cosa: “La situazione patrimoniale della Banca non è preoccupante e anzi con il controllo della Banca d'Italia, che ha dimostrato il massimo interessamento, si ha ragione di sperare in una sistemazione soddisfacente. La questione è in buone mani. Tutto sarà in breve tempo favorevolmente risolto”.



Sede di Porto Maurizio della Banca M. Garibaldi & C

Passano pochi giorni e la crisi esplode. La Banca è dichiarata fallita. Gli amministratori sono arrestati e tradotti in carcere in attesa del procedimento penale.

La Banca M. Garibaldi & C. nata nel 1895 nel Ponente ligure, a Porto Maurizio, termina rovinosamente la sua corsa. Molti contadini, artigiani, impiegati, imprenditori si precipitano inutilmente per tentare di ritirare titoli e denari depositati.



Il fondatore Maurizio Garibaldi

Una banca diffusa localmente che in anni anche difficili come quelli della Grande Guerra aveva conquistato la fiducia di migliaia di persone e, nel contempo, aveva concesso credito a centinaia di aziende, piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori. In decenni di attività aveva influito positivamente sullo sviluppo economico e sociale della regione.

La “primaria casa bancaria” aveva intuito che l'offerta di maggiori quantità di prodotti avrebbe consentito alle aziende alimentari e metalmeccaniche di inserirsi meglio nei mercati esteri. La stessa banca aveva condiviso lo sviluppo delle aziende turistiche e alberghiere, contribuendo alla costruzione e all'ammodernamento di alberghi e stabilimenti balneari di Alassio, Bordighera e Sanremo. Il progetto economico richiedeva una certa lungimiranza imprenditoriale e ovviamente forti investimenti in svariate infrastrutture: trasporti, ville, appartamenti, caffè, ristoranti, teatri, giardini, case da gioco. Capitali locali ed esteri, specie francesi, intervennero anche tramite questa banca.



La filiale di Sanremo

Negli anni, favorita anche dalle buone relazioni familiari dei suoi proprietari, la Banca Garibaldi aprì ben quattordici filiali e un recapito in un territorio lungo oltre cento chilometri che, pur logisticamente e culturalmente distante da centri industriali quali Torino e Milano, vedeva nell'azienda di credito un deciso e profittevole sostegno.

A leggere gli elenchi delle imprese affidate e dei clienti che versarono i loro risparmi si può con una certa approssimazione affermare che la banca abbia voluto somigliare a istituti strutturati e di maggiori dimensioni.



In una logica moderna potrebbe essere definita una banca “attenta al territorio” e agli affari. Purtroppo gli eventi portarono a una fine diversa.

Cosa era successo?



La pubblicità

Vari i motivi, non ultimo il modesto patrimonio sociale e una contabilità approssimativa. Negli ultimi cinque/sei anni di vita il giocattolo si ruppe. Gli ultimi amministratori offrirono prestiti in eccesso rispetto alle reali capacità di rimborso, in evidente conflitto d'interesse, senza particolari garanzie. Sottrassero risorse per spese personali e persino titoli dati in gestione dai clienti. Fecero operazioni immobiliari poco trasparenti.

La crisi dell'istituto ebbe esiti funesti non solo sui risparmiatori ma altresì su molte realtà produttive. Con un devastante effetto domino, a decine si contano i fallimenti di aziende meccaniche, olearie, commerciali, edili, del piccolo commercio. Lo Stato non ritenne utile e necessario salvare l'istituto di credito. Nessun'altra banca (come in casi analoghi) interverrà, nonostante le molte voci diffuse dalle stesse autorità prefettizie e dagli amministratori.

Il Tribunale dichiarò fallita la Banca M. Garibaldi & C. a metà maggio del 1926.

Il primo processo si svolse a Sanremo nel 1928 con la condanna di due amministratori, di un procuratore della banca, loro cugino, e con l'assoluzione del direttore della Banca d'Italia.

L'appello a Genova e la sentenza della Cassazione nel 1930 ridurranno l'entità delle pene stabilite in primo grado.

I tempi non saranno altrettanto rapidi per la procedura fallimentare che durerà quasi quindici anni, vedendo altresì la sostituzione in corso d'opera del curatore. I creditori recupereranno una modesta percentuale dei loro depositi. Colpi di scena si alterneranno a interventi governativi. Aste pubbliche per la vendita di beni immobili si sommeranno ad altri processi. Pressioni politiche si accavalleranno a centinaia di lettere e petizioni di rimostranze.



Una storia che mise in ginocchio l'intero sistema economico e finanziario del Ponente, con effetti destabilizzanti di media e lunga durata. Sarà necessario attendere la ricostruzione postbellica per potersi lasciare completamente alle spalle la vicenda.

Una brutta storia ricordata solo nei suoi effetti ma non nel suo divenire.



