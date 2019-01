Ecco i versi di Sonne che stregò Canetti

«Ogni giorno offre al successivo un sole ardente,/ una notte dopo l’altra riversa stelle,/ sulle labbra di pochi solitari si ferma una poesia:/ per sette vie ci dividiamo e per una sola facciamo ritorno». Sublimi, rapinose, ieratiche, le undici poesie che Avraham Ben Yitzak pubblicò in vita, nella lingua fossile della Bibbia, sono state finalmente tradotte. Finora questo erudito sionista galiziano, nato nel 1883 nell’austroungarica Przemysl, che affascinò alcune delle menti più brillanti della sua generazione - Arnold Schönberg, Robert Musil, Alban Berg, Hugo von Hofmannsthal - e di quella successiva, con Lea Goldberg e Elias Canetti che lo definirono la persona più importante della loro vita, era conosciuto dal lettore italiano con suo vero nome: il dottor Avrahm Sonne del Gioco degli occhi di Canetti. Qui quest’ultimo si chiede «cosa mi ha tanto affascinato nel dottor Sonne? Perché volevo vederlo ogni giorno, lo cercavo ogni giorno? Perché era diventato l'oggetto della passione più ardente che un intellettuale mi avesse mai ispirato?».

Editi dal 1903 (come Inverno lucente, leggibile qui sotto) al 1930, quando da tempo aveva smesso di scrivere ritirandosi in un imperscrutabile silenzio, sono versi che, scrive Goldberg, fecero di lui «il primo poeta ebraico il cui orologio non indicava l’ora soltanto agli ebrei, ma scandiva il tempo della letteratura mondiale». Sono ora pubblicati con testo a fronte insieme a frammenti racimolati da Goldberg dopo la morte, contro la sua volontà. Le sue liriche erano un argomento tabù quando, sessantacinquenne, morì in povertà in Israele, roso dalla tisi e dalle delusioni, ultima quella verso lo Stato per cui militò. Un senso di catastrofe incombe in versi ricchi di epifanie e dissonanze, diradandosi in momenti di comunione con gli altri, la natura, sé stesso («Per pochissimi istanti capita che porti/ in te l’anima come una goccia di cristallo:/ un mondo pieno del suo sole e di sfumature rifratte,/ un’orda di visioni e di parole tremanti»). Interessanti i saggi di Goldberg, Hannan Hever e dei curatori Anna Linda Callow e Cosimo Nicolini Coen (peccato solo, nella traduzione, l’insistito uso del termine dolente).

Avraham Ben Yitzak, Poesie, a cura e trad, dall’ebraico di Anna Linda Callow e Cosimo Nicolini Coen, Portatori d’acqua, Pesaro, pagg. 224, € 14





Inverno lucente

di Avraham Ben Yitzah



Puro e duro e bianco è il mondo.

Dal nord il vento ieri ha messo in fuga

sogni di nebbia

cieca ed errante

senza fine…



Oggi il vento trattiene il respiro.



Neve abbagliante all'intorno,

e ombra cerulea di monti

cieli azzurro pallido,

vibrano nella propria luce.

E nell'ombra –

preso nel suo splendore di gelo

si distende il fiume,

quasi corazzato di squame –

scuro smeraldo di ghiaccio

dalle nevi splendenti,

sino a che si perde il suo dorso

verdognolo e tortuoso

laggiù lontano…

dove la luce del giorno ha preso fuoco,

con un bagliore dalle bianche fiamme - - -

come se il sole fosse caduto

sui blocchi informi di ghiaccio

dal duro cristallo

e si fosse infranto…



Chiudo gli occhi.

In me il sangue giubila

e mi risuona nelle orecchie:

puro è il mondo.



Mi sembra:

insieme al cuore della terra,

pulsa in me il cuore;

e scorre assieme ai rivoli

che fluiscono sotto la crosta

ghiacciata.

Puro… il mondo…

puro…

Adar 5663 (febbraio 1903), trad. di A.L. Callow e C. Nicolini Coen

© Riproduzione riservata