Il sogno o il sonno americano?

Jende, un uomo povero venuto dal Camerun trova lavoro nello scintillante grattacielo di Lehman Brothers, a New York. Sarà l’autista di uno dei dirigenti della banca d’investimento che due anni dopo avrebbe dichiarato la bancarotta trascinando l’economia mondiale nella crisi di cui ancora non si vede la fine. Ha lasciato credere, durante il colloquio, di essere in regola, mentre ha solo un permesso di lavoro temporaneo, in attesa che l’ufficio immigrazione si pronunci sulla sua richiesta d’asilo. Guadagnerà il doppio di quel che racimolava prima facendo il tassista in un’auto a nolo e potrà così permettersi il monolocale pieno di scarafaggi ad Harlem dove vive con la moglie e il figlio. L’hanno infine raggiunto dopo che è riuscito a pagare al suocero il prezzo per l’amata moglie, la compagna di scuola messa incinta anni prima. E potrà anche finanziare parte degli studi di lei, che sogna di diventare farmacista e lavora in nero assistendo gli anziani. Tra dieci anni forse avranno abbastanza soldi per poter accedere a un mutuo per comprare una casa.

La felicità cristallina della famigliola cui tutto sembra ora possibile e le ondate d’angoscia per il timore, sempre più concreto, che Jende non ottenga il permesso di restare negli Stati Uniti si trasmettono al lettore commosso e divertito che affronta i primi capitoli di Siamo noi i sognatori, romanzo d’esordio di Imbolo Mbue, nata a Limbe, sulla costa del Camerun come i suoi personaggi, e poi trasferitasi in America dove ha studiato a Rutgers e alla Columbia. Una scrittrice che aveva 33 anni ed era sconosciuta quando, nel 2014, il suo libro fu battuto all’asta alla fiera di Francoforte per un milione di dollari.

«In una giornata di sole era difficile vedere fino a che altezza si elevasse nel cielo la torre della Lehman Brothers. I muri sembravano sfidare l’eternità e, benché talvolta Jende spingesse molto all’indietro la testa e strizzasse gli occhi, non riusciva a vedere oltre alla luce del sole che si rifletteva sul vetro immacolato. In una giornata nuvolosa, però [...], si riusciva a vedere fino in cima: l’edifico scintillava anche in assenza dei raggi del sole e la Lehman Brothers si ergeva, regale e fiera, come una principessa di Wall Street». Ecco, nella descrizione di un grattacielo il miraggio, l’euforia di quegli anni di boom dove tutto pareva possibile e tutto pareva poter essere fatto per renderlo possibile. Un’illusione che continuava ad alimentarsi della sua sfrenatezza univa i dirigenti della banca, i tanti che ci lavoravano e tutti quelli che volevano disperatamente credere al mito di una crescita infinita, per di più accessibile a molti.

È lo stesso abbaglio a spronare i due giovani africani cui basta stare seduti a Columbus Circle, il centro di Manhattan che a sua volta è il centro di New York, per sentirsi infine al centro del mondo, a lavorare fino allo sfinimento e a superare il senso di impermanenza della loro condizione di immigrati irregolari postponendo di continuo la felicità e rendendoli complici o attori di azioni che prima non avrebbero approvato. Jende lo ammette quando il figlio grande di Clark, il dirigente della Lehman per cui lavora, gli ricorda come gli statunitensi abbiano ucciso il rivoluzionario Patrice Lumumba per rafforzare il loro controllo sull’Africa: «mi piace come vuoi aiutarmi a vedere diversamente le cose, ma forse il modo in cui vedo l’America è quello giusto per me».

Mbue inizia a sviluppare in parallelo alla commovente vicenda di una famiglia di migranti la storia di Clark,. Ricchissimo e stacanovista non riesce a convincere il suo capo a tornare a una politica finanziaria meno scriteriata, accettando le sue rassicurazioni e continuando a barcamenarsi per tappare le falle del transatlantico in procinto di affondare. La famiglia, trascurata e sempre più costretta a interrogarsi sul significato di quell’esistenza, inizia a lanciare segnali d’allarme ancora più preoccupanti della banca d’investimento, che Clark, concentrato com’è sul suo lavoro, non sente.

L’autrice, impercettibilmente, comincia a ribaltare la prospettiva: i coniugi bianchi che trattavano l’autista e la sua famiglia con condiscendenza e paternalismo (mentre questi recitavano semiinconsciamente le parti degli africani ignoranti e sempliciotti che ci si aspettava da loro) iniziano a essere compatiti e accuditi dai giovani camerunensi che soffrono per loro come forse soffrivano quando a Limbe vedevano le soap opera americane sui ricchi, famosi e disperati, arrivando infine a pensare che l’infelicità in America è ben più dolorosa, imbarazzante e umiliante che nel loro paese. I rapporti di forza cominciano a cambiare e così il modo di affrontare la vita di alcuni dei protagonisti.

Mbue firma un romanzo piacevole e ben scritto, capace di contrapporre intelligentemente due modi di vivere e pensare agli antipodi, ma piuttosto prevedibile nel suo mettere in discussione il sogno americano, che si rivela nel suo vero significato, che non è quello di qualcosa di bello che si può sperare di ottenere, ma l’altro, quello di chimera, una narrazione onirica che tiene impegnati mentre la vita passa accanto. Il grande sonno americano.

Siamo noi i sognatori

Imbolo Mbue

traduzione di Stefano Beretta, Garzanti, pagg. 392, € 18,60

