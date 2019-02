Il maestro delle strade, le parabole della terra

Un gemellaggio spirituale, nel nome del Vangelo e della terra, di quella sana ecologia che ci aiuta a ritrovare il nostro posto nel mondo in armonia con la natura, riconoscendo, allo stesso tempo, che questa è opera di un Dio che ha voluto Egli stesso farne parte, camminarvi dentro, segnarla profondamente con la sua presenza. È quello che si è stabilito tra la fraternità di Romena, in Toscana (provincia di Arezzo), e la Casa dei Sentieri e dell’Ecologia integrale Santa Maria del Cengio a Isola Vicentina, dove il frate servita Ermes Ronchi – nome e volto noto della predicazione evangelica in Italia - tiene le sue meditazioni e dove si condividono incontri ed esperienze improntati all’amore per la terra, all’adozione di nuovi stili di vita e a una spiritualità che inviti a godere la bellezza della natura e sia fonte di gioia, sulla scorta dell’enciclica di papa Francesco Laudato si'.

Romena ha cominciato ad editare i contenuti dei corsi e delle meditazioni che si tengono a Isola Vicentina, cominciando da Il Vangelo della terra di Ermes Ronchi e Milena Marcolini, dedicato alle parabole di Gesù che parlano, appunto, di terra, semi, piante, fichi, vigne, frequenti protagonisti dell’insegnamento del rabbi di Nazareth.

Solitamente – ricordano gli autori - quando si pensa al messaggio di Gesù, la mente corre più al cielo che alla terra, ma il Vangelo si può leggere anche da un altro punto di vista, dal basso, dal suolo, a ricordare che proveniamo dalla terra viva, sorella e madre, come la chiamava san Francesco (e come la chiama il papa che da lui prende il nome).

Dalla terra, dalle strade, dai campi partiva il messaggio di Gesù: il maestro camminava per i sentieri della Palestina e nascevano le sue parabole. Il Vangelo, in particolare quello più antico, quello di Marco, riassume gran parte dell’insegnamento di Gesù in immagini di terra e di semi, di fiori, di frutti, di contadini all’opera.

Le parole di Gesù sono sempre dirette, immediate, storie di vita di tutti i giorni che diventano modi per parlare di Dio. I semi e le vigne, i fiori e i frutti che riempiono le parabole sono nati dalla sua osservazione attenta e dalla sua esperienza sul campo, non sono semplici pretesti per parlare d’altro, di teologia o di morale. Il fico o il granello di senape diventano quindi protagonisti di un annuncio, rivelazione del divino, frammento del suo messaggio. Un Vangelo “rasoterra” che chiama a uscire all’aperto, alla scuola delle piante, della vite, del filo d'erba, per notare come le leggi dello spirito e quelle della natura coincidano.

Prima di ogni interpretazione che cerchi altri e ulteriori sensi – ammoniscono gli autori – le parabole vanno comprese nella loro realtà di terra, lì dove Gesù invita innanzitutto a guardare e a imparare. Il maestro di Nazareth, infatti, immagina il mondo e il Regno di Dio come una grande semina nella terra e nei cuori, continua e gratuita, che nessuno può fermare e dalla quale nessuno è escluso. Come la primavera, tutto è in cammino verso la pienezza, verso la fruttificazione, appello alla meraviglia, mistero davanti al quale stupirsi.

