Sanremo, Big al via con problemi audio. Baglioni duetta con Bocelli

L’Ariston è una piscina. Sanremo 2019 parte con il direttore artistico Claudio Baglioni che, su un trampolino a strapiombi sul palco, accompagnato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele, intona Via, mentre ai suoi piedi si consuma un’acrobatica coreografia tutta al maschile. E quindi introduce i «copiloti» Bisio e Raffaele: siparietto tra i tre sui luoghi comuni di tutte le edizioni del festival. «Siamo qui - spiega Baglioni - per vivere una nuova avventura con energia, euforia, poesia, per un cammino lungo da qui fino a sabato che ci porti verso la meta dell'armonia, che è il senso di questo avvenimento. L’armonia, principio fondamentale della musica, è un percorso verso la bellezza, non è una condizione di partenza, ma di arrivo, a volte difficile, è un traguardo, un percorso che consiste nel collegare elementi e significati diversi lontani, opposti, come nel simbolo yin e yang che ispira il numero 69. Facciamo allora un buon viaggio tutti insieme», conclude il direttore artistico.

Andrea Bocelli passa il testimone al figlio

Il primo ospite è Andrea Bocelli che, esattamente 25 anni dopo, torna a eseguire sul palco dell’Ariston Il mare calmo della sera, stavolta duettando con Claudio Baglioni. E il tenore toscano è il primo a guadagnarsi una standing ovation, lui che quest’anno è stato primo nelle classifiche Usa e Uk. «Molto del merito - ha commentato - ce l’ha questo pubblico. Se 25 anni fa non si fosse alzato, la mia vita sarebbe stata diversa». Quindi arriva il momento del duetto con il figlio Matteo, cui papà Andrea consegna simbolicamente il giubbotto di pelle che indossava 25 anni prima all’Ariston. Insieme cantano Follow me. «È una specie di passaggio del testimone», spiega.

I big in gara

E parte subito il concorso, per quanto non manchino i problemi audio. Francesco Renga si cimenta con Aspetto che torni, il più classico dei poppettini sanremesi, pieno di reminiscenze melodiche dalle parti di Francesco De Gregori e Lucio Dalla. Un’altra luce è il prodotto del team up partenopeo Nino D’Angelo-Livio Cori alle prese con un’escursione in territorio urban. Nek insiste con la sua lunga fase Coldplay, ma Mi farò trovare pronto non suona ispiratissima. Agit prop indie per gli Zen Circus che eseguono L’amore è una dittatura accompagnati da sbandieratori con caschi delle «ss», bandiere nere e cuori rossi. Il Volo punta al cuore del pubblico più anziano del festival con Musica che resta. Effetto Vasco Rossi per Loredana Berté che esegue Che cosa ti aspetti da me, guarda caso un pezzo di Gaetano Curreri.

La serata inaugurale

Sul palco, per la serata inagurale del festiva, è in scaletta Andrea Bocelli, che duetterà con il figlio Matteo e con lo stesso Baglioni. Arriverà all’Ariston anche Giorgia, anche lei per un duetto con il direttore artistico. Pierfrancesco Favino, che torna dopo il debutto dello scorso anno, sarà protagonista di una performance con Virginia Raffaele. Claudio Santamaria sarà invece il «quarto il componente del Quartetto Cetra» con Baglioni, Bisio, Raffaele. Per quanto riguarda il concorso, si esibiranno tutti e 24 i cantanti del cast.

Gli attriti Rai-Baglioni dietro le spalle

Il «Sanremo non politico» secondo Claudio Baglioni, nel senso della seconda direzione artistica del cantautore romano, parte provando a lasciarsi alle spalle le polemiche sui migranti e il conflitto d’interessi che lo hanno caratterizzato prima ancora che cominciasse. Teresa De Santis, direttore di Rai 1, dopo aver difeso su quest’ultimo capitolo Baglioni, fornisce rassicurazioni pure sulle canzoni in gara: «Qualcuno pensa che alcuni testi potrebbero apparentemente essere di disturbo al gruppo dirigente che guida il Paese: non la vedo così».

«Se chi governa dovesse trovarci aggressività o negatività, sbaglierebbe. Ma non credo che ci sia questa mancanza di intelligenza», ha sottolineato Teresa De Santis. «Ho ereditato questo festival - spiega ancora la De Santis - con gioia, per rispetto nei confronti del lavoro di chi mi ha preceduto. Ho visto lavorare Claudio, è di un perfezionismo straordinario, è un grande professionista. C’è qualcosa di politico e di importante anche nel farsi di questo festival». Quanto alle frizioni con il direttore artistico dopo le dichiarazioni fatte da Baglioni in tema migranti, «era una questione di opportunità rispetto al luogo: tutti potranno esprimere anche in qualche gag il loro pensiero più o meno politico, ma c’è modo e modo di porre le cose. Claudio generosamente ha risposto usando un tono che poteva somigliare a comiziare su un tema che esulava dalla conferenza stampa, e questo ha un po’ falsato l’effetto che si voleva ottenere». Quanto alle previsioni in merito allo share della prima puntata, «non mi sento nelle condizioni di farne», ha detto la De Santis. «Ci aspettiamo un risultato considerevole e se lo aspettano gli inserzionisti. Ce lo aspettiamo e speriamo».

