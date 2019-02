Nella storia di tre uomini la crisi dell’identità maschile

Tre uomini, Milano, il Nord della Francia, una fuga misteriosa, una ricerca e una ricomposizione. Sospensione di Michele Neri pubblicato da Centauria è una strana “creatura” per il panorama editoriale italiano. Testo fuori dagli schemi per struttura e lingua. Neri procede per immagini affastelate, immagini che si ricorrono, la lingua non prende e non cerca scorciatoie.

La trama. Gabriele Santucci è il manager cinquantenne di una multinazionale che ha la sua sede a Roubaix in Francia. L’impero fondato dal suocero deve la sua fortuna al commercio di rivestimenti con all’interno la fibra di amianto. Così per tanti anni il lavoro di Santucci è stato quello di coprirne gli effetti, pagando il silenzio delle vittime, occultando i dati scientifici, camuffando i dati di bilancio.

Qui non è chiaro quanto ciò faccia parte della spregiudicatezza di Santucci o se invece è un destino subìto per sfuggire chissà a cos’altro. Forse una colpa o un rimpianto. Neri si diverte a non farci comprendere subito chi sia esattamente Santucci, se un cinquantenne in crisi o un uomo in fuga. E nel caso della prima ipotesi cosa ci sia all’origine di questa crisi? i guai con la giustizia? Una sessualità che invecchia? Aspetto questo ben raccontato nella prima scena. A farci optare per la seconda ipotesi è invece il silenzio di Santucci sul suo passato italiano, ignorato persino dalla moglie. A lungo inoltre resta ferma la sua decisione di non tornare più in Italia, fino appunto al momento della fuga quando invece sceglie di rientrare a Milano.

E a Milano una telefonata, la telefonata della moglie di Santucci, porta in scena altri due personaggi, due compagni di studio. La sguardo sulla loro esistenza è un pretesto per sgranare l’identità di Santucci, tra facce di unico cinquantenne? I tre uomini sono infatti accomuni dalla medesima ansia di fare i conti con la loro incapacità di comunicare. E come se all’origine dell’età adulta per entrambi ci fosse un fraintendimento, un appuntamento mancato. Un’oscura assenza che ha impostato gli eventi su un binario che forse non era quello voluto, quello cercato. L’investigazione sul destino di Santucci è il pretesto per gli altri due uomini per avviare una ricomposizione. Un romanzo tutto al “maschile” quello di Neri e metropolitano. Cos’è oggi la vita di tre cinquantenni istruiti, colti, che hanno avuto il successo e l’hanno perduto, che hanno avuto l’amore e l’hanno perduto?

La scrittura di Neri ha una capacità di costruire immagini fuori dal comune, la lingua è oggettivamente impreziosita da trovate stilistiche originali e che sorprendono, spiazzano. Un maggiore equilibrio, una maggiore sobrietà in un stile che trasuda talento avrebbe sicuramente giovato ancor di più a questo talento. Come anche la scelta di un editing un po’ più “ordinato”, anche per valorizzare al meglio la giusta intuizione di Neri di costruire la narrazione attraverso l’alternanza di tre punti di vista.

Michele Neri

Sospensione

Centauria, pp. 335, 18,50 euro





