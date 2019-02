Sanremo, gran finale del Baglioni bis (ma al festival ha già vinto la noia)

A guardarlo da fuori il bicchiere è mezzo pieno. Per fare i conti, «dentro», ci saranno tempi e modi. E questi conti, da quello che si può intuire, potrebbero passare per un passo indietro del Claudio Baglioni già direttore, poi dittatore, dirottatore, adesso «affrescatore» artistico di Sanremo, come lo definisce il direttore di Rai 1 Teresa De Santis. Si chiude la 69esima edizione del festival della canzone italiana, seconda consecutiva per il cantautore della maglietta fina. L’anno scorso record assoluto d’ ascolti, quest’anno segno meno a tutte le puntate, fino a un certo punto giustificabile dal fatto che la platea sia cambiata.

La scaletta dell’ultima serata

Cosa ci aspetta per la finale? Eros Ramazzotti con l’uomo di Despacito Luis Fonsi ed Elisa sono gli ospiti in scaletta. Ramazzotti e Fonsi duetteranno sulle note di Per le strade una canzone, brano contenuto nell’album Vita ce n’è, uscito a novembre. Elisa porta il suo ultimo singolo Anche fragile e non si sottrae alla legge dei duetti con il padrone di casa. Quanto al concorso, l’ordine di uscita prevede Daniele Silvestri, Anna Tatangelo, Ghemon, Negrita, Ultimo, Nek, Loredana Bertè, Francesco Renga, Mahmood, Ex-Otago, Il Volo, Paola Turci, Zen Circus, Patty Pravo con Briga, Arisa, Irama, Achille Lauro, Nino D’Angelo e Livio Cori, Federica Carta e Shade, Simone Cristicchi, Enrico Nigiotti, Boomdabash, Einar e Motta.

Un’edizione raffazzonata

Che lo share sarebbe calato rispetto al 2018 poteva essere prevedibile. Che lo spettacolo visto all’Ariston apparisse tanto raffazzonato, quanto può essere sembrato pretenzioso lo stravolgimento della formula della kermesse, non ha fatto che confermare la validità dell’analisi che facemmo l’anno scorso: il Baglioni festivaliero è come il Cristoforo Colombo raccontato da Winston Churchill. Uno che parte senza sapere dove andare. Quando arriva, non sa dov’è. Tutto questo con i soldi degli altri. Già nel festival 2018 la narrazione televisiva difettava di coerenza, ma a riempire i vuoti c’era lui, Baglioni con il suo songbook, la trasformazione della kermesse in concerto del divo Claudio. Come quando una squadra di calcio che non ha gioco, ma un campione di grandi trascorsi e ottimi numeri cui passare il pallone. Qualcosa di nuovo all’interno del vecchio, quanto bastava per titillare la curiosità del grande pubblico che di Baglioni, più o meno consciamente, è sempre stato devoto. Una platea che sentiva forte il traino delle due edizioni «controriformistiche» di Carlo Conti, contrassegnate dal segno più.

Baglioni logorato dalle polemiche

L’effetto novità quest’anno, per forza di cose, è venuto meno. Il direttore artistico s’è lasciato brasare prima dalle polemiche politiche per le sue dichiarazioni sui migranti, poi da quelle sul conflitto d’interessi di artista sotto contratto con Sony e Friends & Partners: ha provato a fare un «festival non politico», ha cercato di mettere «meno Baglioni nel festival di Baglioni», ma la scelta non ha pagato. Anzi: il pretenzioso stravolgimento della formula con la categoria Giovani confinata al pre-festival di dicembre, il numero monstre di concorrenti in gara (addirittura 24, scelta di cui ora si dice pentito: scenderebbe a 20), niente eliminazioni sennò i cantanti si offendono (maledetta noia!), l’assenza di ospiti che avessero un vero carattere di eccezionalità (Ligabue lo hai già visto con Fazio, la Vanoni l’anno scorso era in gara, la Mannoia si vede a tutte le edizioni) restituiscono un quadro da encefalogramma piatto. C’è più vita in una puntata qualsiasi degli ultimi dieci anni di X Factor che in questo festival. È vero: l’ad di Rai Fabrizio Salini non esclude un Baglioni ter, la De Santis, a proposito di Sanremo 70, ha detto che immagina un «festival corale» cui potrebbe dare il suo contributo anche l’attuale direttore artistico ma, salvo colpi di scena delle ultime ore, non ce la sentiremmo di scommettere un euro su questa prospettiva.

Ha vinto la musica, ma anche no

Si è scritto che ha vinto la musica. Ma anche no, aggiungiamo noi. S’è detto tanto e bene della scelta dei cantanti in gara, del Baglioni artista bravo a cogliere la complessità dell’odierna Italia musicale, dell’attento osservatore delle magnifiche sorti e progressive della nostra musica, dell’indie e della trap sul palco dell’Ariston a dispetto dei pregiudizi. La verità è che la diversità, più o meno compresa, al festival c’è sempre stata, ma come «episodio»: 61 anni fa si chiamava Domenico Modugno, 52 anni fa Luigi Tenco, 38 anni fa Alice, 23 anni fa Elio e le Storie Tese, 19 anni fa Avion Travel. Baglioni non ha inventato niente. La qualità delle canzoni in gara, per giunta, non è apparsa eccelsa: The Zen Circus e Motta, per citare due esempi a caso, sanno fare molto meglio di così. Poi dovrebbero spiegarci per bene, una volta e per tutte, quale criterio di stabilisce chi canta come ospite e chi in gara. Perché Alessandra Amoroso e Marco Mengoni meritano i crismi dell’ospitata e Patty Pravo e Loredana Berté no? Anzi no, non ce lo spiegate: un’idea riusciamo a farcela in casa.

Adesso serve riflettere

Male assortito il tandem di conduzione Claudio Bisio-Virginia Raffaele. Due fuoriclasse, per carità, costretti a giocare fuori ruolo e senza uno straccio di schema. Ci spiegate la gag di Ligabue che fa la rockstar incontentabile e si fa portare in trono come il re sole? Faceva davvero ridere la scenetta di Giochi proibiti con la chitarra difettosa della Raffaele? Cos’era lo strambo diversissement dislessico sulle note di Ci vuole un fiore? Potremmo continuare a lungo, perché la pochezza della scrittura di questo festival è apparsa a tratti disarmante. E non solo nei siparietti comici: che senso aveva assegnare un premio alla carriera a Pino Daniele all’una di notte, per giunta senza, momento musicale dedicato? A voler essere generosi questa edizione ha annoiato. Quasi 30 milioni di raccolta pubblicitaria quest’anno, record di sempre, ok, ma per Mamma Rai torna il momento delle riflessioni sul futuro del festival. Che, nonostante tutto, resta il principale prodotto dei propri palinsesti.

