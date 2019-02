Una gita nella storia. In Bosnia

«Erano le 10 di un martedì di novembre del 2007, mi chiamarono e mi dissero "Abbiamo la quasi certezza che sia uno dei suoi bambini, venga per il riconoscimento", vidi tutto nero, misi giù il telefono, mi precipitai, il corpo era quasi intatto, così acconsentii alla sepoltura. Tre anni dopo mi cercarono per il primogenito, riconobbi i suoi pantaloni verdi, li portava l'ultima volta che l'avevo visto… Ma c'erano solo pochi resti, io non potevo accettarlo, non volevo seppellirlo così. Poi dovetti rassegnarmi, andare avanti a cercare (nelle fosse comuni ndr) sarebbe stato un ulteriore calvario, mi dissero. Eppure, non li ho partoriti senza gambe o senza testa. Questo è quello che è successo. Sono rimasta sola, beh con voi mi sento meno sola.

Il ponte di Mostar (in Erzegovina), distrutto proprio il 9 novembre 1993, ricostruito nel 2004, oggi patrimonio dell'Unesco. (Foto di Stefano Bertuccioli)

Parlate di Srebrenica: ciò che è accaduto non possiamo cambiarlo ma possiamo fare in modo che non accada più». Hatid-a Mehmedovic´ parla con voce pacata al memoriale di Potocvari, a Srebrenica appunto, davanti a 35 ragazzi italiani di 17 anni in lacrime o con la faccia contratta, come i loro accompagnatori in questo viaggio in Bosnia, nei luoghi di una guerra vicina e feroce. Stretta nel soprabito di pelle scura, il capo avvolto in un foulard, l'espressione malinconica, Hatid-a racconta la sua storia, che è quella di tante madri di Srebrenica: i due figli e il marito uccisi scelleratamente nel luglio del '95 nell'ambito di una guerra fratricida che coinvolse i Balcani fino al 2001, lo strazio del ritrovamento dei corpi ammassati nelle fosse comuni (mille vittime mancano ancora all'appello), la consapevolezza che molti dei responsabili del genocidio sono liberi e vivono sulle colline lì intorno, «grazie a coperture politiche importanti. Perché la Serbia continua a giocare due partite, da un lato condanna, dall'altro protegge». E questo è uno dei propositi dell'associazione delle madri di Srebrenica, che lei presiede: contribuire all'identificazione e all'incriminazione dei criminali, «molti sono anche scappati con documenti falsi».

I ragazzi di Pesaro, in visita anche nella redazione di Oslobod-enje ascoltano Hatid-a Mehmedovic´, presidente dell'associazione Mamme di Srebrenica. (Foto Eliana Di Caro)

Davanti a noi le decine di stele bianche del memoriale, dopo aver ascoltato la testimonianza di Hatid-a, hanno un significato ancora più forte, le parole incise su ciascuna di esse sono una vibrazione perenne: «E non dite che quelli che sono stati uccisi sono morti. No, sono vivi, ma questo voi non lo percepite». Gli studenti vagano tra le tombe, si soffermano, fotografano. Fanno parte di due classi di quarta di Pesaro, una del geometra Genga e l'altra del Liceo delle Scienze umane, preparate a questo progetto da tempo con letture, lezioni specifiche, film, perché della Bosnia e della guerra dell'ex Jugoslavia difficilmente un ragazzo ha mai sentito parlare. I professori hanno accolto con entusiasmo la proposta dell'associazione Lutva (si veda la scheda), che organizza questo viaggio con l'obiettivo meritorio di far capire alle nuove generazioni che cosa è successo al di là dell'Adriatico solo 20 anni fa.

Hatid-a Mehmedovic´, presidente dell'associazione Mamme di Srebrenica. (Foto Eliana Di Caro)

Srebrenica è in realtà il punto di arrivo di un itinerario che comincia a Mostar, in Erzegovina, dove proprio il 9 novembre del 1993 le bombe croate distrussero lo Stari Most (il Ponte vecchio), con un impatto fortissimo anche psicologico: il ponte, costruito nel 1566, era il simbolo dell'unione nella diversità, del legame che si manteneva saldo tra la comunità musulmana e quella croata da cinquecento anni. Quel simbolo fu ricostruito con gran parte delle sue stesse pietre, inaugurato nel 2004 ed ora patrimonio dell'Unesco, i tuffi dei giovani dalla sua sommità nel fiume Neretva sono ripresi – uno proprio sotto i nostri occhi! – ma la ferita resta e il riflusso turistico della vicina Medjugorje ha preso il sopravvento.

Un esempio delle "rose di Sarajevo" che si incontrano nelle strade della capitale: sono i segni lasciati dalle granate, durante l'assedio, e ricoperti di resina rossa, a imperitura memoria di quanto è accaduto. (Foto Eliana Di Caro)

L'arrivo a Sarajevo, la capitale, l'epicentro della guerra, avviene lungo il maestoso viale dei Cecchini, come è stato ribattezzato. Percorrerlo lentamente in pullman, all'ora del tramonto, con le case sulle colline che lo guardano da lontano e i palazzi in quegli anni bersaglio delle bombe, ora ricostruiti, significa provare a visualizzare l'assedio. Le granate. Le corse a zig zag della gente per sfuggire alle pallottole. Gli incendi. Una città in trappola dal '92 all'inizio del '96 che però, come racconta Daniel Omeragic´, vicedirettore di Oslobod-enje (il principale quotidiano del Paese) allora reporter di 22 anni, ha lottato e vinto. I ragazzi ascoltano, seduti per terra nell'archivio della redazione, una delle espressioni più importanti della resistenza di Sarajevo: «I serbi bombardavano il nostro giornale perché volevano metterlo a tacere: raccontava quello che stava accadendo, la verità dava fastidio. In più, cosa non da poco, faceva da ponte con i giornali internazionali. Beh, non è passato un giorno senza che Oslobod-enje sia uscito. Abbiamo perso alcuni colleghi, in quegli anni», rievoca Omeragic´, spiegando che vivevano chiusi nel palazzo facendo turni di una settimana – troppo pericoloso era l'andirivieni quotidiano – e che il loro stipendio consisteva «in un pacchetto con zucchero, olio e poco altro. Lo zucchero nel '92 costava l'equivalente di 15 euro e un litro d'olio 50 euro. Non c'erano le edicole, andavamo noi a distribuire il giornale con le macchine, rischiando moltissimo». Omeragic´ si ferma un attimo, poi dice qualcosa cui sembra attribuire grande importanza e in effetti l'interprete traduce che «in redazione erano presenti tutte e tre le etnie (bosniaca musulmana, serbo-bosniaca e croata, ndr). Tra noi non c'è mai stato alcun conflitto o polemica, si discuteva normalmente su come scrivere un pezzo al meglio per i nostri cittadini».

Non sarà il solo, in questo viaggio, a sottolineare il carattere multiculturale e

Un interno della biblioteca di Sarajevo, bombardata e incendiata nell'agosto del 92, ristrutturata e inaugurata lo scorso maggio. (Foto Eliana Di Caro)

multireligioso di Sarajevo, che si respira anche solo camminando per la città, muovendosi da un quartiere all'altro. C'è però un luogo che lo incarna più degli altri ed è la biblioteca, incendiata e distrutta nel '92, riaperta lo scorso maggio dopo una lunga ristrutturazione costata 11 milioni di euro che l'ha fatta rivivere esattamente com'era, nei minimi dettagli, dai colori ai marmi, fino alle decorazioni. Un compimento della rinascita, per la città: oggi ospita il Consiglio Comunale, mentre i libri che si sono salvati – appena il 30% su un patrimonio di due milioni – sono custoditi all'Università Nazionale.

Prima di lasciare la capitale, vale la pena andare a visitare la sinagoga e sentire la testimonianza del direttore del museo ebraico, Mario Kabiljo. In città gli ebrei sono solo 700, e 1.200 in tutto il Paese, eppure hanno avuto il loro ruolo nell'aiutare la popolazione durante l'assedio, «prima di fuggire anche noi, perché non volevamo ripetere l'errore della II Guerra Mondiale. Temevamo un nuovo Olocausto». E anche questo, come "le rose di Sarajevo", cioè i buchi dipinti di resina rossa che s'incontrano d'improvviso per strada a indicare che lì era esplosa una granata e aveva ucciso qualcuno delle oltre 11.500 vittime, dà il senso di che cosa si sia vissuto in quegli anni.

Il giornale di Sarajevo bersaglio dei serbi, dove hanno incontrato il vicedirettore Daniel Omeragic´. (Foto Eliana Di Caro)

La strada per Srebrenica, nella Repubblica Srpska, è di una bellezza arcaica, un paesaggio di boschi e specchi d'acqua che danno una sensazione di isolamento primitivo, lontano dalla nostra ordinarietà. Anche solo la musica di sottofondo nel pullman è in netto contrasto con quanto si offre ai nostri occhi. L'arrivo a Potocvari è disarmante, c'è lo scheletro del compound dell'Onu dove si possono vedere dei video che raccontano l'inspiegabile. Hasan Hasanovic´, 38 anni, è il responsabile del memoriale: è scampato al genocidio a differenza di suo padre e dei suoi fratelli. È lui che accoglie i visitatori, mostra i filmati, racconta della "marcia della morte" fino a Tuzla dei sopravvissuti. Con tono monocorde dice che «un tempo a Srebrenica abitavano 35mila persone, il 70% delle quali erano bosniaci musulmani, gli altri serbi: si viveva bene insieme, si lavorava nelle fabbriche e in due miniere, eravamo conosciuti per le nostre acque termali. Oggi siamo famosi solo per il memoriale». Si va via scossi e silenziosi. Ma anche, sul pullman che ci riporta in Italia, consapevoli che l'appello di Hatid-a – non dimenticare per non ripetere – ha lasciato il segno in questa gita scolastica memorabile.

