Ritorno live per i Tears For Fears

Grande ritorno per i Tears For Fears, iconico duo britannico esploso negli anni Ottanta, attraversano l’Europa con il Rule the World Tour e si fermano al Forum di Assago (23 febbraio) e alla Kioene Arena di Padova (24 febbraio). Il pretesto è la pubblicazione di Rule the World, greatist hits uscito nel 2017. Molto vicini alle atmosfere della New Wave, trenta e passa anni fa il chitarrista-cantante Roland Orzabal e il bassista Curt Smith facevano impazzire le ragazzine e torcere il naso ai rockettari più irriducibili. Adesso mettono in fila l’intero arsenale dei propri classici: da Sowing the Seeds of Love e Shout a The Working Hour, da Head Over Heel fino all’immancabile Everybody Wants to Rule the World. Dedicato a chi c’era e non dimentica.

Dai Lemonheads a Billy Cobham

Se tra gli anni Ottanta e i Novanta bazzicavate ambienti meno «allineati», dovreste ricordarvi bene dei Lemonheads, bostoniani, alfieri di un alternative rock che trovò nell’uscita dell’album It’s a shame about Ray (1992) e in particolare nella ruggente cover di Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel contenuta nella sua seconda edizione l’apice della propria parabola. Anche nel loro caso, un gradito ritorno: il 24 febbraio suoneranno al Locomotiv di Bologna, il 26 febbraio al Biko di Milano. Completano il quadro della settimana della musica dal vivo il rap con l’accento inglese di The Streets, al Fabrique di Milano il 24 febbraio, e un bel carico di jazz: il 23 febbraio al Piacenza Jazz Club c’è il Bill Frisell Trio con Tony Scherr (basso) e Kenny Wollesen (batteria), per non dire di Billy Cobham, la batteria fatta persona, di scena al Blue Note dal 21 al 23 febbraio, al Modo di Salerno il 24 febbraio e al Teatro Morelli di Cosenza il 26 febbraio.

