D’ora in poi non parlatemi più di Trump. Parola di Robert De Niro

Campione di laconicità e di norma refrattario alle interviste, lo scorso fine novembre Robert De Niro è atterrato al Festival di Marrakech dispensando generosamente incontri con i maggiori media del mondo, non sappiamo dietro quale lauta ricompensa di Muhammad VI, il magnanimo sovrano del Marocco che gli ha voluto rendere omaggio con un Premio speciale alla carriera. La tempistica è quella giusta. Dopo un po' di sordina, il 2019 promette di essere un'ottima annata per l'attore: The War With Grandpa di Tim Hill, Joker di Todd Phillips e soprattutto The Irishman di Martin Scorsese sono tutti e tre in uscita nei prossimi mesi. Quale occasione migliore per preparare un rientro in grande stile?

Alla serata d'apertura dell'opulento festival marocchino il red carpet è stato infinito: un cerimoniale di sorrisi, autografi, strette di mano e selfie con una folla entusiasta. Ad accogliere De Niro, sul palco dell'Auditorium del Palais De Congrès, nessuno poteva fare meglio dello stesso Scorsese: «Bob ha la straordinaria capacità di far entrare lo spettatore in empatia con alcuni personaggi davvero orribili», ha raccontato il regista introducendo il suo attore feticcio. «Ha interpretato otto dei miei 15 film, sempre impersonando ruoli problematici (psicopatici, sociopatici, ogni tipo di caso psichiatrico immaginabile) senza far mai cadere il pubblico nella trappola del giudizio».

Poi è entrato lui, nei suoi oltre settanta anni portati senza baldanza, con il pubblico in lacrime per la commozione. «Nel mio Paese assistiamo a una versione grottesca di nazionalismo sotto la bandiera di “America First”», ha affermato senza indugi dal pulpito. «L'arte non rispetta i confini, né esclude le persone, non è egoista né razzista. È inclusiva e celebra la diversità, le origini e le idee. Dove la politica fallisce, l'arte porta la speranza. Eccoci uniti in questa occasione dall'amore per il cinema e dalla nostra umanità». È così: per De Niro, ogni occasione è buona per schierarsi, confermare il suo impegno e il suo credo. Intervistarlo, viceversa, non è un'operazione altrettanto ovvia. Non è un tipo docile, ed è difficile stabilire se la sua riluttanza e insofferenza sia una forma di timidezza, una barriera di protezione o un'attitudine caratteriale.

Appena è arrivato sul palco, lei ha voluto parlare di Bernardo Bertolucci: che ricordi conserva del vostro rapporto?

Mi stava molto simpatico Bernardo. Era un eclettico: poeta, scrittore, regista… Ha diretto veri capolavori ed era molto ambizioso. A proposito di Novecento: non so se posso spingermi così avanti, ma penso l'abbia girato con l'intenzione di farne il suo testamento. Quando l'abbiamo realizzato, aveva avuto il suo riconoscimento planetario con Ultimo Tango e Il conformista, e penso che altri al suo posto si sarebbero dedicati a progetti più remunerativi. Mi dispiace che il film in America non abbia ricevuto l'attenzione che avrebbe dovuto, né una distribuzione adeguata. Mi riferisco alla questione della lunghezza… (Novecento è uno dei film commerciali più lunghi mai realizzati: a fronte dei 6 milioni di budget, il film ne incassò al box office appena 9, nda).

