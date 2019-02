Il compito non facile di giudicare il medico

Ne Il posto delle fragole di Ingmar Bergman, Isak Borg, illustre clinico, durante il viaggio per ricevere un premio alla carriera, ha un incubo: sottoposto a un severo esame di abilitazione, non ricorda nulla. Persino alla domanda su quale sia il primo dovere di un medico, egli balbetta finché non gli viene suggerita la risposta: il primo dovere di un medico è chiedere perdono. Nato nel contesto degli anni Cinquanta, questo precetto - che ricorda a chi si occupa della salute di essere pietoso verso chi soffre - oggi rischierebbe di assumere tutt’altro significato.

Il rapporto fra “camici bianchi” e pazienti si è molto modificato negli ultimi decenni, passando forse da un eccesso all’altro: un affidamento quasi fideistico è stato sostituito da un cronico sospetto, trasformato spesso in rivalsa quando l’esito del trattamento è infausto. Ciò ha determinato un’impennata delle denunce, come confermato nell’ottobre del 2018 dal procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, la quale ha altresì tenuto a precisare che una gran parte di esse si riveli poi infondata: solo il 20%, infatti, giunge alla condanna definitiva. La circostanza ha dato vita a un fenomeno paradossale: una proliferazione di esami e terapie inutili alla diagnosi o alla cura, ma prescritte per minimizzare il rischio di incriminazioni, che, a tacer d’altro, drenano enormi somme di denaro del servizio sanitario nazionale.

Questi temi sono ben spiegati nella introduzione di un recente volume che fa il punto su “La responsabilità penale nelle professioni sanitarie”, curato da Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale a Palermo.

In questo contesto vengono ripercorsi i passi del legislatore negli ultimi anni. Per rendere prevedibile il confine fra lecito e illecito e per arginare la medicina difensiva (pratiche somministrate dal medico a difesa di se stesso), l’ordinamento, infatti, ha tentato la via legislativa. Con un primo decreto del 2012 (c.d. decreto Balduzzi) si escludeva la responsabilità penale per colpa lieve se erano state seguite linee guida o buone pratiche codificate. Nell’applicazione, tuttavia, non era semplice distinguere tra colpa lieve e colpa grave e si discuteva se applicare questa regola esclusivamente ai casi di imperizia oppure estenderla a negligenza e imprudenza (le tre “declinazioni” della colpa).

“Il sanitario risponde solo per colpa grave se lesioni o morte sono frutto di imperizia nell’eseguire le linee guida e le buone pratiche” Corte di Cassazione





La legge Gelli-Bianco, del 2017, stabiliva che, se l’evento era causato da imperizia, il rispetto delle linee guida o, in mancanza di esse, delle buone pratiche adeguate al caso concreto impediva la punizione. La Cassazione a Sezioni unite, nel dicembre 2017, ha precisato: Il sanitario risponde solo per colpa grave se lesioni o morte sono frutto di imperizia nell’eseguire le linee guida e le buone pratiche. Viceversa, nel caso di negligenza o imprudenza, di imperizia in assenza di linee guida o buone pratiche o di imperizia nella scelta di queste ultime, il sanitario risponde anche per colpa lieve.

“In presenza di casi complessi la responsabilità penale dovrebbe essere prevista per colpa grave”





Si tratta di una legislazione di non facile lettura, in relazione alla quale quindi è facile si produca una giurisprudenza oscillante. Il curatore sul punto propone una modifica normativa: in presenza di casi complessi la responsabilità penale dovrebbe essere prevista per colpa grave, che si presume assente una volta seguite linee guida e buone pratiche. Parallelamente, il risarcimento in sede civile dovrebbe essere comunque garantito pure per colpa lieve.

Nel volume si trovano poi approfondimenti su temi “classici”: dalla definizione delle professioni sanitarie, alla descrizione delle condotte di reato; dall’accertamento del nesso causale al fondamento della liceità della attività medica; dal consenso informato alla responsabilità di equipe; dal ruolo degli esperti nel processo a uno sguardo al mondo statunitense. Il tutto arricchito da una appendice normativa e bibliografica utile, perché completa, senza essere sovrabbondante.

Insomma, parliamo di un libro rivolto in primo luogo ai giuristi, studiosi o pratici delle aule di giustizia. Ma l’argomento trattato, che tocca chiunque, insieme a un linguaggio preciso ma non per iniziati, consente una lettura a più livelli e ne amplia il pubblico a medici (non solo legali), direttori sanitari, privati cittadini.

Siamo di fronte a una bella operazione di diffusione del sapere: quando l’accademia genera onde di conoscenza che innervano la società. E la conoscenza favorisce un’alleanza fra le “parti” in cui i sanitari ricordino che i pazienti sono la parte debole e i pazienti comprendano che i sanitari, anche in dotta scienza e coscienza pulita, a volte sono altrettanto impotenti di fronte al mistero della vita.

