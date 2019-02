Segre-Bussetti, confronto a distanza sull’importanza della Storia

La senatrice a vita Liliana Segre fa appello al ministro dell'Istruzione Bussetti perché ripristini la traccia di Storia all'esame di maturità già dal prossimo anno scolastico e a stretto giro arriva la risposta del ministro . “Un esame di maturità senza la storia mi fa paura. Per questo chiederò al ministro Bussetti di ripensarci”, dice in un'intervista a Repubblica la senatrice.

“Da cittadina ho chiesto un incontro con il ministro”, spiega, “vorrei capire il perché della soppressione della storia, che ritengo un atto molto grave. Io mi sono sempre occupata di memoria. Ma memoria e storia vanno insieme. Da

trent'anni rendo testimonianza sulla Shoah nelle scuole, e vedo la fatica che talvolta fanno i professori per contestualizzare il mio racconto. Può capitare che nell'ultima classe delle superiori non si arrivi a svolgere l'intero programma e ci si fermi alla Grande Guerra. Invece sarebbe utile studiare i totalitarismi, i genocidi e la complessità di tutto il Secolo Breve”. Poi lei stessa sottolinea che se la traccia è stata soppressa perché meno del 3% degli studenti la sceglieva bisogna porsi il problema di come la storia viene insegnata. “Ecco, al ministro Bussetti vorrei riuscire a dire anche questo. Non rubiamo la storia ai

nostri ragazzi. Ne hanno un immenso bisogno”, conclude.

“Sono grato alla senatrice a vita Liliana Segre per l'attenzione che rivolge sempre all'educazione dei nostri studenti impegnandosi in prima persona” e “alimentando il dibattito pubblico sul valore della Storia nella formazione dei giovani. È un tema che sta a cuore a entrambi”. Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, così risponde sempre sulle pagine di Repubblica, rassicurando la senatrice a vita. “Rispetto la posizione della senatrice Segre”, scrive Bussetti e “voglio rassicurarla”: “Non ci sarà alcuna penalizzazione nemmeno nell'esame di Stato. Anzi. La storia sarà presente nelle prove di giugno. È il mandato che ho dato personalmente al gruppo di lavoro incaricato di predisporre le tracce di Italiano”. Sottolinea che nella simulazione della prima prova fatta dagli studenti il 19 febbraio “la storia non è mancata e non mancherà”: “potrà essere proposta, in modo trasversale, non in una sola tipologia di prova, come accadeva prima, ma in più tracce. Nell'analisi e nell'interpretazione di un testo letterario, come anche nell'analisi e nella produzione di un testo argomentativo”.

“I giovani sono il futuro del Paese. Vogliamo per loro un'educazione di qualità: lo studio della storia è fondamentale e non abbiamo alcuna intenzione di eliminarlo dalla loro formazione”, conclude.

