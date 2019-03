«La luna e la gatta» di Takagi & Ketra sembra un classico di Aretha Franklin

Spostatevi ché passano loro: Takagi & Ketra, i re Mida dell’italico pop contemporaneo, maestri di tormentoni quattro stagioni. Dopo i quattro platini di Amore e Capoeira, rieccoli con La luna e la gatta, nuovo singolo per il quale hanno allestito una specie di dream team indie-rap con Jovanotti, Tommaso Paradiso e Calcutta, tutti insieme appassionatamente sotto il logo para-castrista The Barbooodos. Pezzo retro-wave programmato per dominare l’airplay dei mesi a venire, il loro, ma non suonate quella canzone per me. Nel senso di Don’t play that song for me, il classico di Aretha Franklin che ci riporta alla mente.

Il ritorno del riff di piano

Fate un esercizio semplice semplice: ascoltate i primi 20 secondi del brano italiano, poi passate ai primi 14 secondi dello standard r’n’b scritto da Ahmet Ertegün e Betty Nelson nella versione della regina del soul scomparsa ad agosto dell’anno scorso. L’intro pianistico bluesy è quasi uguale. E non è un dettaglio trascurabile, perché quel riff nel singolo della Franklin datato 1970 rappresentava un arricchimento, in quello di Takagi & Ketra molto di più, perché le sue note cardine si ripetono ossessive per tutto il corso del brano, quando canta Paradiso e quando canta Calcutta.

Aretha «ispiratrice»

Sony Music, casa discografica che ha prodotto La luna e la gatta, fa sapere che la «Natural Woman» fa parte delle ispirazioni del brano. La musica di Takagi & Ketra, d’altra parte, costruisce instant classic metabolizzando melodie, armonie e arrangiamenti del passato. Per dire: il comunicato di lancio del brano fa riferimento a suggestioni che richiamerebbero «il soul, le colonne sonore Spaghetti Western anni Settanta e l’Urban Pop». E se il fischio che sentiamo è un morriconismo fin troppo evidente, il piano frankliniano pagherebbe appunto il tributo al soul.

Goethe e l’epoca delle variazioni sul tema

Nessuno si azzardi insomma a usare il temine plagio che prima di tutto è materia di tribunali e poi, almeno da quando il rap ha sdoganato i sample e ovunque abbondano le reference, è definitivamente passato di moda. Oggi, quando si affrontano certi temi, l’influencer di riferimento diventa Wolfgang Goethe: «Tutti i pensieri intelligenti sono già stati pensati. Occorre solo provare a ripensarli». Benvenuti nell’epoca delle variazioni sul tema. A colpi di «control c» e «control v».

