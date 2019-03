Gli imponenti Passionsspiele della piccola Erl

I “Passionsspiele” di Erl che vengono celebrati ogni sei anni nel piccolo paesino austriaco, e sono entrati a ben vedere nella lista dei Patrimoni orali e immateriali dell'Umanità, tornano quest’anno. Questo grandioso spettacolo che viene messo in scena nell'imponente teatro di Erl (che ospita fino a 1.500 spettatori) è un'opera d'arte che contraddistingue e ha contraddistinto nei secoli questa parte dell'Austria. Considerando che il paese di Erl ha solamente 1450 abitanti, ne consegue che il teatro è un punto fondamentale della vita del paese che vi partecipa attivamente dal momento che i 600 attori che recitano nei “Passionsspiele” sono gli abitanti stessi di Erl, l'evento teatrale diventa un avvenimento unico al mondo.

Da quattrocento anni questa tradizione è portata avanti dagli abitanti Erl, i quali, per salire sul palco nelle antiche vesti di chi conobbe Gesù, non tagliano capelli e barba per parecchi mesi antecedenti i Passionsspiele. Quasi la metà degli abitanti di Erl recita sull'immenso palco del teatro da maggio a ottobre, per preservare la tradizione. Praticamente quasi tutto il paese partecipa a questo incredibile spettacolo, le cui origini sono ricondotte al 1623, quando la popolazione decise di mettere in scena la Passione di Cristo, per ringraziare il Signore che aveva protetto le famiglie dalla guerra e dalla peste. E' la rappresentazione teatrale più antica tra quelle in lingua tedesca.

Dal 26 maggio al 5 ottobre 2019 verranno portate in scena 32 esibizioni teatrali (tutti i sabati e le domeniche dalle ore 13 alle 16) nel celebre teatro “Passionsspielhaus” ovvero “Edificio del Teatro della Passione” costruito 60 anni fa appositamente per recitare la Passione; si tratta di un teatro dall'incredibile acustica e dal design particolare e che non potendo essere riscaldato è utilizzato solo dalla tarda primavera ad inizio autunno. Le musiche sono state appositamente scritte dal compositore viennese Wolfram Wagner: l'orchestra suona dal vivo, diretta dal Maestro Drummond Walker. Il testo è stato scritto dal drammaturgo tirolese Felix Mitterer e mette in risalto la drammaticità della Passione di Cristo. L'opera è cantata e recitata in tedesco, con sottotitoli in inglese. Regista è Markus Plattner.

© Riproduzione riservata