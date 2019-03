Le dotte note di Umberto Eco sulla serie tv «Il nome della rosa»

«Umberto Eco ha avuto modo di leggere il pilota della prima puntata de Il nome della Rosa e tutti i trattamenti e ci mandava delle dotte note- spiega Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction -. Ne ricordo una in particolare per l’episodio in cui il Papa fa dipingere un Cristo con la borsa per dimostrare che Cristo non era povero. Eco aveva spiegato che sarebbe stato un problema per il regista rendere il quadro, perché non esiste iconograficamente un Cristo con la borsa. Era un’idea che lui aveva architettato nel romanzo e quindi aspettava anche con grande curiosità di vedere la traduzione di questo bellissimo adattamento».

La storia del frate ed ex inquisitore Guglielmo da Baskerville, che si trova in un’abbazia dell’alta Italia, accompagnato dal novizio Adso da Melk, per risolvere un giallo nel tardo 1300 ha avuto fortuna fin dagli albori, nell’incredulità dell’autore stesso. Eco aveva pensato che fosse stata una follia arrivare con la prima tiratura a 30mila copie, ma si dovette ricredere quando si bruciarono così alla svelta che fu necessaria una successiva di 80mila. Così è stato per il successo ottenuto dalla prima puntata della serie, tratta dall’omonimo romanzo, andata in onda lunedì 5 marzo sera su Rai 1 per la regia di Giacomo Battiato, che ha ottenuto il 27,4% di share con 6.051.000 spettatori.

John Turturro si è cimentato nel ruolo di Guglielmo da Baskerville nella parte che era stata di Sean Connery nel film di Jean Jacques Annaud del 1986. Rispetto al film, che fu un boom al botteghino, anche la serialità ha retto, almeno per la prima puntata: «Il libro aveva tante parti e tanta profondità che un adattamento cinematografico non poteva rispettare. La bellezza della serialità è quella di aver la possibilità di recuperare gli episodi che erano stati trascurati e approfondire e scavare all’interno del racconto», ha sottolineato Andreatta.

Il film di Annaud, che fu a lungo in vetta alle classifiche, fu prodotto con 17 milioni di dollari e ne incassò 77 milioni; fu campione assoluto di incassi nell’86-87 negli Stati Uniti davanti come Top gun e Platoon.

La fortuna de Il nome della Rosa, sia su carta che su piccolo e grande schermo, è forse dovuta al fatto che Umberto Eco pensava per immagini. Quella che diede l’abbrivio al giallo medievale riguardava se stesso: si rivedeva leggere gli Acta Sanctorum nell’Abbazia di Santa Scolastica e in quel momento aveva pensato a un benedettino fulminato mentre leggeva la collezione rilegata del Manifesto.

Eco lavorava con appunti minuziosi: schemi e disegni per la costruzione della trama. Dal 1975 si erano accumulati sulla sua scrivania nomi di monaci, tracce di per una storia di ambientazione medievale. Ma il professore di Semiotica all’università di Bologna, i cui saggi erano tradotti e stimati all’estero, aveva quasi una paura reverenziale a iniziare a scrivere fiction. Così l’introduzione prevedeva tre piani di scrittura: il ritrovamento del testo ottocentesco dell’abate Vallet, che parlava di un testo settecentesco di Mabillon, in cui si trascriveva l’opera del monaco tedesco Adso del XIV secolo. Una torre a quattro piani, per arginare la timidezza di un narratore “alle prime armi” dentro il fortino del chiarissimo professore qual era.

C’è un’altra immagine cui possiamo associare Il nome della Rosa. Quella di una bancarella di Parigi. Se si legge l’incipt del romanzo: «Il 16 agosto del 1968 mi fu messo tra le mani un libro dovuto alla penna di tale abate Vallet, Le manuscript de Dom Adson de Melk…» ritroviamo lo stesso abate Vallet, che diventò per Eco maestro di umiltà scientifica, di cui parla in Come si fa una tesi, nel capitolo Piano di lavoro e schedatura, nel sotto capitolo L’umiltà scientifica. Eco si sofferma su un problema di interpretazione relativo a San Tommaso «Nessuno degli autori che leggevo mi aiutava a risolverlo… mentre mi aggiravo sconsolato a cercare testi che mi aiutassero, un giorno su una bancarella di Parigi ho trovato un libretto che mi ha attirato, dapprima, per la sua bella rilegatura. Lo apro e trovo che è il libro di un certo abbate Vallet, L’idée du Beu dans la Philosophie de Saint Thomas d’Aquin (Louvain, 1887)… Era l’opera di un minore dell’Ottocento… mi metto a leggerlo e mi rendo conto che l’abate Vallet era un poveretto, che ripeteva idee ricevute e non aveva scoperto nulla di nuovo…. Vado avanti, e a un certo punto, quasi tra parentesi…, senza che l’abbate si fosse reso conto della portata della sua affermazione, trovo un accenno alla teoria del giudizio in connessione a quella della bellezza. Illuminazione! Aveva trovato la chiave! E me l’aveva fornita l’abate Vallet…»

Anche grazie a quella bancarella di Parigi abbiamo Il nome della Rosa.

