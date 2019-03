Barbie ha 60 anni e non li dimostra

Una splendida sessantenne anche se non dimostra certamente i suoi anni. Oggi Mattel dà il via in tutto il mondo alle celebrazioni per il 60 ° anniversario di Barbie, la fashion doll più famosa al mondo ideata per ispirare il potenziale infinito che c'è in ogni bambina.

In occasione del suo sessantesimo anniversario, il brand celebra a livello globale la più ampia scala di modelli femminili, donne che provengono da contesti e settori diversi e che rompono gli schemi diventando una fonte di ispirazione per la prossima generazione di donne.

Si appresta inoltre a compiere un altro importante passo verso la “chiusura” del Dream Gap: attraverso la Mattel Children's Foundation sosterrà organizzazioni attive nel supportare lo sviluppo delle potenzialità delle bambine. Diverse ricerche hanno infatti dimostrato che a partire dai cinque anni le bambine iniziano a dubitare del loro potenziale, quello che viene definito il Dream Gap.

La prima personalità italiana che verrà onorata è: Rosanna Marziale, chef donna con la Stella Michelin del suo ristorante Le Colonne di Caserta, la chef Rosanna Marziale fa parte della generazione di chef donne che sta rivoluzionando l'alta cucina. Testa, cuore, passione e creatività le hanno fatto meritare la stella Michelin nel 2013. E' ambasciatrice nel mondo della mozzarella di bufala campana DOP e da oggi fa parte del programma Shero di Barbie, diventando modello di ruolo e ispirazione per le bambine che desiderano intraprendere la carriera di chef.

“E' una grande emozione per me essere di modello e ispirazione per le future generazioni di chef” afferma Rosanna Marziale “io stessa ho iniziato da giovanissima. Mi sono concentrata sin dall'inizio su quale passione mi faceva battere il cuore e l'ho trovata: la ristorazione è per me una vera missione. A chi sogna di diventare chef direi di perseguire il proprio obiettivo con grande passione e creatività. Solo così le bambine potranno realizzare i propri sogni e diventare ciò che hanno sempre desiderato. Passione, cuore, impegno e fatica faranno di una bambina che sogna ai fornelli una chef felice e di successo”.



“Per 60 anni, Barbie è stata una paladina delle bambine, ispirando intere generazioni a credere in loro stesse e dimostrando loro di avere la possibilità di scegliere. Con oltre 200 carriere all'attivo, sei candidature alla Presidenza e un viaggio sulla luna prima di Neil Armstrong, Barbie è in continua evoluzione rappresentando sempre un modello di riferimento moderno e rilevante per tutte le età”, afferma Lisa McKnight, General Manager e Senior Vice President, Barbie. “Il brand Barbie crede fermamente che le bambine non debbano mai rinunciare a scoprire un mondo, una carriera o un sogno per i quali le donne hanno lottato e che hanno faticosamente conquistato. Attraverso la nostra piattaforma globale stiamo dando il via ad un movimento per aiutare a “chiudere” il Dream Gap e ad affermare ulteriormente Barbie come il brand che si propone l'obiettivo di accrescere la consapevolezza e il conseguente empowerment delle bambine”.





© Riproduzione riservata