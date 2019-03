L’enigma Nietzsche

Nietzsche è un filosofo indispensabile per capire il mondo contemporaneo. L'analisi che offre della civiltà occidentale, la denuncia delle sue fasi di decadenza, quel che ipotizza del cristianesimo e la rilettura del mondo greco fanno di questo pensatore uno degli ultimi oracoli d'Europa.

A guardarlo a distanza ravvicinata Nietzsche è un uomo debole. Una fortissima miopia gli impedisce di occuparsi di arte, è delicato di stomaco, soffre di violente tensioni di nervi, non può bere né vino né caffè, non fuma, è tormentato da forti mal di testa, crampi allo stomaco, stitichezza, insonnia. Per dormire ricorre al cloralio e al veronal: veleni, quasi droghe.

Eppure quest'uomo, professore a Basilea nominato già prima di terminare gli studi, oltre a essere coltissimo conosce il mondo greco come nessun altro. Sfortunato con le donne, amico (e in seguito avversario) di Wagner, trascorre gli ultimi undici anni dei cinquantasei della sua vita ottenebrato dalla follia. Per la teoria del superuomo sarà considerato l'ispiratore del nazismo, per la diffusione dell'idea della morte di Dio diventerà il distruttore della società e delle istituzioni, per il suo attacco ai moderni sistemi morali un pericoloso anarchico.

Tuttavia Nietzsche è questo e anche il contrario. Forse è meglio intenderlo come il filosofo che ha evidenziato i problemi della società e del pensiero, chi in tempi non sospetti ha diagnosticato la decadenza dell'Occidente, fenomeno al quale assistiamo ogni giorno con sempre maggiori esempi.

Di lui, oltre il pensiero, è bene conoscere la vita. Un solitario che rinuncia prestissimo alla cattedra e se ne va ramingo per l'Europa, scrivendo, osservando, capendo come nessun altro il corso dei tempi e delle idee.

Daniel Halévy, storico e saggista francese compagno di liceo di Proust, pubblicò presso l'editore Calmann-Levy di Parigi nel 1909 “La vie de Frédéric Nietzsche”, un libro che in Italia fu tradotto dal compianto editore Bocca nel 1912. Poi fu rivisto dall'autore nel 1944 e ripubblicato; nel 1974 le Edizioni del Borghese tradussero la nuova stesura come “Vita eroica di Nietzsche”. Nel 1986 usciva, con il medesimo titolo, una ristampa per Ciarrapico.

Da qualche giorno Oaks Editrice ha di nuovo pubblicato quest'opera nella versione definitiva con il semplice titolo “Nietzsche” (pp. 566, euro 20). Ritorna in tal modo un libro fascinoso e coinvolgente, nel quale il filosofo tedesco è raccontato senza quelle acrobazie accademiche cui ci hanno abituato convegni e interpretazioni utili per partecipare ai concorsi.

Halévy parla dell'opera di Nietzsche come “dell'enigmatico tesoro che ci ha lasciato”. Di certo ci aiuta a capire l'uomo oltre che il filosofo; comunque l'uno e l'altro convissero lasciando pagine degne della massima considerazione. Senza Nietzsche mancherebbe una guida nella notte della nostra decadenza. Che si fa sempre più buia.

