L’eguaglianza declinata in tutti i suoi aspetti

Da molti secoli l’eguaglianza tra gli individui è al centro della riflessione politica, filosofica e giuridica; nel suo significato moderno si è conquistata un posto centrale nelle Dichiarazioni dei diritti e nelle Costituzioni degli Stati democratici dal Settecento ad oggi. Ma più che una situazione statica, essa appare come un processo continuo, che registra progressi e regressi, alterne fortune, ed è stata oggetto di affermazioni massimalistiche come di valutazioni caute e realistiche. Giuridicamente l’eguaglianza può essere considerata sia come uno stato di fatto sia – in modo più implicante – come un principio e quindi come un precetto (c.d. eguaglianza normativa). Nella nostra Costituzione si distingue opportunamente l’eguaglianza formale da quella sostanziale, nella consapevolezza che un conto è il trattamento eguale riservato a tutti dalla legge , come recita il precetto impresso nelle aule dei tribunali, altro conto è la situazione economico-sociale in cui quei “tutti” versano .

Dapprima esaminato in termini di filosofia morale, secondo i dettami di Emanuele Kant, poi in termini di regole della democrazia, e di organizzazione politico-sociale, quale cifra del vivere civile contro ogni forma di totalitarismo, secondo la visione di Hanna Arendt, o di pilastro della filosofia politica, intesa come fairness e quindi di giustizia (anche sociale), secondo le teorie di John Rawls, il problema della eguaglianza effettiva e non solo formale ha finito per esplodere proprio in questi ultimi anni. Piuttosto, a seguito della crisi del 2007, si sono moltiplicati gli studi sulla dis-eguaglianza, che si è manifestata come l’effetto più grave portato dal fallimento del mercato: di qui i saggi di Sen, Cohen, Nussbaum, Atkinson e molti altri che hanno cercato di reagire, con le risorse offerte dallo Stato costituzionale di diritto, alle condizioni di emarginazione, di povertà, di sfruttamento che si accompagnano al sovvertimento di questo principio nel momento attuale.

Jeremy Waldron, professore neozelandese, allievo di Dworkin, con una formazione oxoniense, ed ora docente alla New York University, ha raccolto le lezioni impartite alcuni anni fa all’ Università di Edimburgo (le prestigiose Gifford Lectures) in un affascinante libro che si pone l’ambizioso obiettivo di declinare l’eguaglianza in tutti i suoi aspetti, tenendo conto delle differenti posizioni di Hobbes, Locke e Kant, e poi dei filosofi moderni, per spiegare, in modo sottile e convincente, quanto sia complesso il concetto, e come esso possa essere inteso in tanti diversi aspetti, a seconda del contesto storico, politico e giuridico in cui esso si colloca.

Il concetto-principio di eguaglianza visto non in modo superficiale ma nella profondità del suo significato ci appare in una prospettiva distributiva e relazionale, in una prospettiva continua e sezionale, correlato allo status, alla dignità e al rispetto, articolato secondo le capacità le caratteristiche le potenzialità di cui sono titolari le persone. Ecco perché il precetto morale e religioso dell’amore per il prossimo ci rende l’uno eguale all’altro, anche se ogni essere umano è una entità a sé stante, non riproducibile e non riducibile ad una monade, o, peggio, ad un semplice numero. Di qui la necessità di tener conto di molti fattori per poter raggiungere il significato profondo di eguaglianza: la ragione, l’autonomia, l’agire morale, la capacità di amare. Anche le concezioni religiose non si devono sottovalutare, quando corrispondono ai principi morali a cui si devono uniformare le regole giuridiche. Di qui ancora l’inclusione – cioè la possibilità di condividere un ruolo sociale insieme con gli altri- di coloro che sono stati collocati dalla sorte in situazioni di minorità, quali l’etnia, il genere, la povertà, la disabilità.

Alla base del principio di eguaglianza c’è dunque un minimo comun denominatore per tutti: la dignità, principio normativo e morale al contempo, che non ammette mediazioni , non è negoziabile perché essa costituisce un limite al relativismo dei valori. Non dobbiamo perciò sottovalutare la complessità del principio. Le creature umane sono esseri complessi, diverse l’una dall’altra anche agli occhi di Dio, ma proprio per questo ciò che le accomuna è il valore dell’eguaglianza. Rendere questo principio compatibile con la complessità è il compito dei filosofi, dei politici e dei giuristi.

One Another’s Equals.

The Basis of Human Equality

Jeremy Waldron

The Bellknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.) e Londra,

pagg. 256 più indici, € 22,15

