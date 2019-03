In viaggio con Pulce per ritrovare la parte scomparsa di noi stessi

«Spesso per trovare ciò che abbiamo perso ci servirebbe proprio ciò che abbiamo perso». Succede alla maestra che cerca gli occhiali che le servono per trovarli, per esempio. E succede anche a Pulce, che ha sette anni, «gli occhi color tatuaggio» e il bisogno di prendersi una pausa da tutti quelli che le dicono che dovrebbe essere come qualcun altro: come i cuginetti più educati, per esempio, o come il fratellino così buono, o come la sorellina così brava. Pulce non assomiglia a nessuno di loro, eppure vorrebbe tanto, ma non ci riesce.

Nascono da questa frustrazione il suo desiderio di fuga e le sue avventure, che in due giorni la portano a incontrare una serie di personaggi, tutti accomunati da una perdita: c’è il vecchietto che ha perso la chiave di casa, l’uccellino che ha smarrito una nuvola, il poeta che ha dimenticato la poesia che gli era venuta in mente, una canzone che ha smarrito le sue note, la signora Lucia a cui manca suo marito, un cane che perso il fiuto. Di volta in volta, la piccola Pulce li aiuta a ritrovare ciò che non trovano più.

«La bambina che somigliava alle cose scomparse» - il nuovo libro di Sergio Claudio Perroni edito da La Nave di Teseo - è una favola per gli inquieti, per quelli che si toccano continuamente le tasche temendo di aver perso il cellulare, per quelli che si sentono sempre inadeguati e sbagliati rispetto alle aspettative altrui: accompagnando Pulce nel suo weekend di fuga scopriamo che in fondo ci disperiamo per niente, che «certe cose sono come i sogni: quando le spieghi, perdono la bellezza» e anche che «bisogna sempre avere almeno due desideri a portata di mano in caso di stelle cadenti».

“A volte andarsene è solo un modo più efficace per restare” Sergio Claudio Perroni





Con le sue immagini poetiche e la sua scrittura avvolgente, Perroni costruisce una storia per adulti e bambini che è un inno alla gioia di aiutare gli altri e al potere magico che la cura e le attenzioni verso il prossimo può avere su chi si mette in ascolto dell’altro e dei suoi bisogni.

Come ne «Il Piccolo Principe» di Antoine de Saint-Exupéry, ne «Il Viaggiatore» dei fratelli Daren Simkin e Daniel Simkin e in «Alice nel paese delle meraviglie» di Lewis Carroll, i personaggi che la protagonista Pulce incontrerà lungo il suo viaggio contribuiranno a insegnarle la strada del ritorno a casa ma anche a donarle una nuova consapevolezza di sé, del suo valore e della straordinarietà di essere quel che si è, senza assomigliare a nient’altro che a se stessi.

