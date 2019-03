Poeti che raccontano altri poeti: oggi è la Giornata mondiale della poesia

Istituita dalla XXX sessione della Conferenza Generale Unesco nel 1999 oggi è la Giornata Mondiale della Poesia. Nel mondo e in Italia la giornata è festeggiata da tantissime iniziative, a cominciare dal ricordo di Alda Merini, nata il 21 marzo del 1931. Mentre sui social l’hashtag #WorldPoetryDay. Noi abbiamo scelto di celebrare questa giornate “regalandovi” una selezione di versi sulla poesia perché scriveva Franco Fortini: «La poesia/non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi».

Traducendo Brecht

Un grande temporale

per tutto il pomeriggio si è attorcigliato

sui tetti prima di rompere in lampi, acqua.

Fissavo versi di cemento e di vetro

dov'erano grida e piaghe murate e membra

anche di me, cui sopravvivo. Con cautela, guardando

ora i tegoli battagliati ora la pagina secca,

ascoltavo morire la parola d'un poeta o il mutarsi

in altra, non per noi più, voce. Gli oppressi

sono oppressi e tranquilli, gli oppressori tranquilli

parlano nei telefoni, l'odio è cortese, io stesso

credo di non sapere più di chi è la colpa.

Scrivi mi dico, odia

chi con dolcezza guida al niente

gli uomini e le donne che con te si accompagnano

e credono di non sapere. Fra quelli dei nemici

scrivi anche il tuo nome. Il temporale

è sparito con enfasi. La natura

per imitare battaglie è troppo debole. La poesia

non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi.

(Franco Fortini)



Ad alcuni piace la poesia

Ad alcuni -

cioè non a tutti.

E neppure alla maggioranza, ma alla minoranza.

Senza contare le scuole, dove è un obbligo,

e i poeti stessi,

ce ne saranno forse due su mille.

Piace -

ma piace anche la pasta in brodo,

piacciono i complimenti e il colore azzurro,

piace una vecchia sciarpa,

piace averla vinta,

piace accarezzare un cane.

La poesia -

ma cos'è mai la poesia?

Più d'una risposta incerta

è stata già data in proposito.

Ma io non lo so, non lo so e mi aggrappo a questo

Come alla salvezza di un corrimano.

(Wislawa Szymborska)



Ciò che non muta io canto

Ciò che non muta

io canto

la nuvola la cima il gambo

l'offerta il dono la rovina

apparente d'acqua che tracima

di tempesta e di onde.

Io canto il semplice del grano

e del pane la stessa festa che si tiene

fra le rose a maggio, la corsa

della rondine e il coraggio

dell'animale nella tana

quando gli esce il nato fra le zampe.

E il silenzio fra rami immobili

il mistero della pioggia nel bosco

e altre cose che sempre

si cantarono. lo le canto a voi

vivi con me ora sull'orlo

mentre sferragliano veleno

fra idoli potenti e gracili

nella cospirazione del bene

battagliati fra le catene

d'una dittatura che impera.

Noi non adoreremo le sue merci.

Non piegheremo la schiena

alla sua greppia.

La nuvola piuttosto adoreremo

che è maestra di scorrerie per il cielo

e di alta impermanenza, e di esistenza

senza peso. Piuttosto la foglia

che sa mollare la presa

o il sasso concentrato in un'intesa

di ere, o le preghiere della legna

col suo ardore di fuoco.

O il fuoco. Adoreremo

ciò che in tutto non muta e si offre quieto

al grande gioco delle sostanze.

La forza dirigente del respiro.

La spinta acuta che lo diffonde.

Misteriosa forza che lo sospende

quando è ora.

(Mariangela Gualtieri)



La poesia che non ho scritto

Ecco la poesia che volevo scrivere

prima, ma non l'ho scritta

perché ti ho sentita muoverti.

Stavo ripensando

a quella prima mattina a Zurigo.

Quando ci siamo svegliati prima dell'alba.

Per un attimo disorientati. Ma poi siamo

usciti sul balcone che dominava

il fiume e la città vecchia.

E siamo rimasti lì senza parlare.

Nudi. A osservare il cielo schiarirsi.

Così felici ed emozionati. Come se

fossimo stati messi lì

proprio in quel momento.

(Raymond Carver)



Il mio lascito

L'uomo d'affari, il grande accumulatore,

dopo anni di assiduo lavoro controlla i risultati, preparandosi

per l'ultimo viaggio,

affida case e terreni ai suoi figli, lascia beni, merci, fondi,

per una scuola o un ospedale,

lascia denaro ad alcuni camerati per comprare doni, ricordi

quali gemme e oro.

Ma io, al contrario, ripensando alla mia vita, facendone il consuntivo,

non avendo nulla da mostrare e lasciare dopo questi anni oziosi,

né case, né terre, né lasciti di gemme o d'oro per i miei amici,

null'altro, se non alcuni ricordi di guerra per voi, e in vostro onore,

e pochi ricordi di accampamenti e di soldati, con il mio amore,

io riunisco e lascio in questo fascio di canti.

(Walt Whitman)

Le mie poesie non cambieranno il mondo

Qualcuno mi ha detto

che certo le mie poesie

non cambieranno il mondo.

Io rispondo che certo sì

le mie poesie

non cambieranno il mondo.

(Patrizia Cavalli)



Che ne ho fatto di me?

Che ne ho fatto di me?

La poesia sanguinaria

dell'infanzia

il puma tatuato nel sangue?

Nel presto della corrente

sono pentolino di latte

che bolle e trabocca

fuori c'è cielo

c'è acqua

cielo inquieto

sopra terra arsa

movimento sull'acqua

e mirabolante fuoco

che fa tutto insigne

e incendiato,

nello spazio tra le costole

fluttuanti

un martello sfascia

ogni silenzio modesto.

Dillo forte

fortissimo gridalo

l'urto del mondo

alle porte dei sensi.

– Sono qui

sono qui – con sguardi

come laghi

semino il grazie

più piccolo che c'è.

(Chandra Livia Candiani)

© Riproduzione riservata