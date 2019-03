«Marìa», viaggio nel mistero dell’animo umano

Marìa compare sulla scena come un soffio di vento autunnale: quei soffi di vento che evocano cose lontane, in una luce d'ombra. Nella stanza della questura dove si materializza per rendere la confessione di un omicidio sono presenti l'io narrante della storia, di nome Santini, e l'appuntato Picciolini, che dalla scena però esce un secondo dopo (per tornarvi poi solo di rado), perché Santini gli ordina di andare a chiamare la dottoressa Vitale. È lei che dovrà raccogliere la confessione, che a Santini spetta invece di verbalizzare. È un pomeriggio d'autunno. Marìa precisa subito che il suo nome si scrive proprio così: con l'accento sulla “i”, per via di una nonna andalusa. Appare docile e composta, stanca e triste. Santini ne intuisce immediatamente l'innocenza e l'umanità. L'omicidio che deve confessare non è opera sua ma del marito, Giovanni.



Marìa, il nuovo libro di Nadia Fusini pubblicato da Einaudi (pp. 131, € 13), è il racconto per prima cosa di questa confessione. Quando si innamora di Giovanni, Marìa vive ancora nel paese dov'è nata, a Malo (e viene naturale pensare al capolavoro di Luigi Meneghello: Libera nos a Malo, appunto). Lui è un uomo violento, ma all'inizio Marìa lo crede abitato piuttosto da un dolore; e per amore, nonostante la diffidenza della famiglia, abbandona tutto e lo segue nella sua Sicilia, su una piccola isola che si può solo intuire – Levanzo, forse, o Favignana, o Marettimo. Giovanni spera di poter trovare fortuna affittando il peschereccio di cui è proprietario, ma è una speranza vana. Presto si incupisce e Marìa diventa, insieme, la complice e la vittima del suo fallimento. «Che al mondo si soffra, non stupisce nessuno», osserva Santini, ma «stupisce che in pochi si ribellino allo scandalo del dolore». In più Marìa è povera e sola: e Santini aggiunge di aver imparato, nel tempo, che «capita più spesso ai poveri, a chi non ha niente, di essere vittime e protagonisti del male». Marìa non solo non riesce a ribellarsi al male che le viene inflitto ma addirittura vi si rimette, e la sua remissione finisce paradossalmente per amplificare la ferocia di Giovanni, che la umilia e la tradisce con Rosalia.



Qui matura l'omicidio, che si può svelare perchéMarìa non gioca sulla sospensione della trama, per quanto avvincente, ma sulla sfumatura delle psicologie: Giovanni uccide il ragazzo con il quale Rosalia aveva preso a sua volta a tradirlo, e lo fa sotto gli occhi di Marìa, che assiste inerme. Accade una notte, sull'orlo di un burrone a picco sul mare. Marìa non denuncia il marito, perché a lei interessa la pietà più della giustizia, una “giustizia umana” più della giustizia legale o divina, una «giustizia caritatevole che abbia pietà di chi sbaglia». «Ma una giustizia così», pensa, «non esiste». Tutto prosegue peggio di prima. Marìa arriva a provare odio nei confronti di Giovanni e sente crescere dentro di sé un piacere sadico di vederne l'anima degradarsi. Fino a quando rimane incinta: la gravidanza rappresenta l'occasione di riscatto che la vita le offre e cui lei si aggrappa con tenacia. La gravidanza assume un valore di resistenza, di bene, di possibile salvezza. Ma Giovanni non l'accetta: costringe Marìa a partorire in clandestinità e quando il bambino nasce non lo riconosce. Questo è il momento nel quale Marìa trova la forza di ribellarsi che non aveva mai voluto trovare: la forza per presentarsi in questura e confessare l'omicidio del marito e la propria vergogna. Chiede: «Vi prego, aiutatemi a ritrovare il mio bambino».



Nella seconda parte del libro le parole di Santini si intrecciano con quelle del diario di Marìa, che dopo la confessione recupera il suo bambino e con lui ritorna a casa, a Malo, mentre Giovanni viene condannato e processato. Santini non smette di pensare alla sua storia, al senso di quello che le è successo, vorrebbe rimanere nel suo mondo e sapere come sta. L'avranno accolta, a casa? Avranno accolto il bambino? Cosa gli racconteranno? È lei stessa, un giorno, a fargli avere il diario, per posta, accompagnato da un biglietto: «So che l'esperienza umana le interessa. Spero che la mia vicenda possa esserle utile a capire altre esistenze infelici, altra povera gente come me, con cui le capiterà di incontrarsi. Io qui non cerco di giustificare me stessa, ma di contribuire alla conoscenza del dolore». Ma la dottoressa Vitale lo dissuade: lasci perdere Santini, gli consiglia, «l'unica consolazione è l'oblio», il male va solo dimenticato, anche del dolore va solo persa la memoria. E Santini si convince, in effetti: «è bene che Marìa rimanga nelle nostre menti come un'ombra che ci è passata vicina, una presenza furtiva, rubata, che è meglio non inseguire”, come una “compagna segreta, che terremo nel cuore come un ricordo».



Marìa è un libro dai molti fuochi, tutti convergenti sulla sua protagonista. Certo anche Santini è un protagonista della storia, ma in realtà il suo sguardo è sempre trasfigurato attraverso quello di Marìa. «Io stesso», ammette, «pensando a Marìa con tutto il mio corpo e con tutta l'anima e col midollo delle ossa e del cuore e coi polmoni, mi accorgevo di diventare Marìa; mi facevo vaso che accoglieva la presenza di Marìa». È dunque solo Marìa la rappresentazione simbolica di tutti i temi del libro. L'Amore, nelle sue forme travisate e stravolte, l'Amore come sopraffazione e violenza. Ma l'Amore anche come miracolo, il miracolo della fecondità, della maternità. Il Bene, il Male, la difficoltà di distinguere l'uno dall'altro. «Tutti, tutti siamo colpevoli», riconosce Marìa nel corso della sua confessione, perché forse, sembra sottintendersi, non è veramente con il Bene che si combatte il Male, ma con la bontà, che appartiene ai singoli e che Vasilij Grossman definiva «illogica» e «sciocca» proprio per questo: perché spontanea, priva di premeditazione, irriflessa. A dire che è nella concretezza delle vite individuali, nei piccoli gesti e nella quotidianità che il bene va cercato – nel piccolo seme che «porta frutto, se trova accoglienza, ospitalità» (come suggeriscono Gabriella Caramore e Maurizio Ciampa nel loro La vita non è il male). E poi ancora la Giustizia, che non può accontentarsi delle sentenze dei tribunali ma deve avere l'ambizione di offrire qualcosa di più, tanto alle vittime dei reati quanto ai loro autori: una forma di comprensione, una possibilità di ascolto e trasformazione. Infine la Violenza, quella violenza subdola che induce chi la subisce a sentirsi responsabile del fatto di subirla; e la Fragilità e la Vulnerabilità dell'animo e del corpo, in particolare femminili. La Storia e la cronaca offrono da sempre la testimonianza di casi esemplari, nei quali la donna che subisce violenza giustifica chi la infligge fino al punto di pensare di meritarla; e del resto la stessa Marìa altro non è, viene dichiarato espressamente, che una storia «ispirata da un caso di cronaca nera avvenuto realmente alcuni decenni fa».



A ben vedere tutti questi temi attraversano l'opera di Nadia Fusini nella sua interezza, sia nella veste di saggista e studiosa (di letteratura inglese e comparata) sia nella veste di narratrice. Al fondo, ciò che interessa alla Fusini è il mistero dell'animo umano tout court, nelle luci e nelle ombre, e la sua scrittura corrisponde perfettamente a questo mistero, perché è una scrittura che procede per suggestioni, evocazioni, ellissi e rimandi. Per indugi e per improvvise accelerazioni. Marìa è la storia di un animo insondabile, proprio come lo è l'animo di ciascuno di noi.

