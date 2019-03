Alla ricerca «dell’altro» nel mondo globalizzato

Il mondo sta raggiungendo i 7 miliardi e 700 milioni di abitanti. In questi primi mesi del 2019 la popolazione è aumentata di oltre 18 milioni e mezzo di persone. Poco più di 6 milioni al mese. In un anno si arriva ai 75 milioni.

Questi dati sono diffusi dal sito Worldometers e non sono lontani dalla precisione. L'idea che lo spazio a disposizione dell'uomo sia infinito appartiene a un'altra epoca, anche perché la Terra ha la medesima superficie di quando i faraoni ordinarono di costruire le piramidi o Napoleone cercava di conquistare l'Europa.

Fino a quanti miliardi di abitanti sarà vivibile il nostro pianeta? Non si deve dimenticare che oggi nascono circa 250 bambini al minuto e che al tempo delle piramidi si stima ci fosse una presenza sulla Terra tra i 25 e i 35 milioni di esseri umani; nel 1800 non si toccava il miliardo e nel 1999 non si raggiungevano ancora i 6 miliardi.

Le stime bisticciano tra loro, ma i 10 miliardi non sono lontani. Le risorse, lo spazio per vivere, il problema dell'acqua e altro ancora faranno discutere. Di certo è giunto il momento di aggiungere un pensiero alla risposta data da Gesù alla domanda, postagli da un dottore della legge: “E chi è il mio prossimo?” (Vangelo di Luca, 10,29). E anche un altro al comandamento: “Ama il prossimo tuo come te stesso”, punto di riferimento del cristianesimo, che si legge già nel Levitico (19, 18).

Con questo chi scrive non intende sostenere che non sia più un precetto praticabile, ma soltanto che il prossimo è diventato numericamente immenso. Taluni, anziché prossimo, preferiscono scrivere “altro”. Non cambia la sostanza. In tal caso, comunque, si possono trovare alcune risposte nel libro di Marc Augé, uno dei grandi antropologi del nostro tempo, appena pubblicato in italiano da Raffaello Cortina Editore: “Chi è dunque l'altro?” (pp. 264, euro 24).

Augé non offre risposte teologiche o caritatevoli, ma da antropologo. Lo fa dopo decenni di osservazioni sulle relazioni tra identità e alterità presso alcune popolazioni africane o dell'America, senza mai dimenticare la mondializzazione dei nostri giorni. Non soltanto studia i nuovi paradigmi culturali (già, che cos'è oggi la cultura?), ma anche l'espansione irrefrenabile delle città, le mobilità che nessun sociologo aveva previsto, i nuovi proselitismi.

Augé si chiede, parlando dell'analisi antropologica sulle nuove realtà del mondo: “Che cosa cerca il cercatore? Se cerca l'altro, chi è dunque l'altro?”. Ricorda, per esempio, che i pagani d'Africa, d'America, d'Oceania hanno le proprie concezioni dell'io e dell'altro (p. 26) e che trattando questa materia “piuttosto che pretendere di fornire delle risposte, mi accontenterò di precisare, per così dire, delle incertezze” (p. 29).

Con grande saggezza scrive: “La storia accelera, le grandi narrazioni sul futuro che hanno segnato l'arrivo della modernità sono già obsolete: nel mondo globalizzato, che cosa diventa l'altro?” (p. 38).

© Riproduzione riservata