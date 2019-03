Oltre la paura, una rilettura delle favole dei fratelli Grimm

«Forse continuare a frequentare le fiabe può servire a questo: mantenere viva la speranza, anche in condizioni difficile se non assurde, che una giustizia e un senso superiori esistano, che il pensiero magico qualcosa possa, che l’innocenza e la fiducia ricevano, prima o poi, una ricompensa inaspettata». Chi ha letto i libri di Simona Vinci, soprattutto chi ha letto La prima verità (premio Campiello nel 2016) non può stupirsi di questo testo, uscito per Marsilio nella collana PassaParola. Una collana che raccoglie romanzi memoir dedicati a esperienze di lettura, firmati da scrittrici e scrittori chiamati a descrivere il proprio rapporto con un libro letto. Mai più sola nel bosco è sì - come recita il sottotitolo - un viaggio dentro le fiabe dei fratelli Grimm ma è soprattutto la restituzione di una esperienza di lettura determinate non solo nel tempo dell’infanzia.

«...continuavo a tornare alla mia copia tascabile delle Fiabe dei Grimmi, consumandone i bord con le manine unte di pizza, olio e burro, lasciandoci cadere briciole di biscotto e pane che quarant’anni dopo, mummificate, resistono incollate alla carta...Nessun altro tra i miei libri è ridotto in queste condizioni e nessuno mi è più caro. Il reperto è qui davanti a me, sul tavolo da lavoro. La copertina manca da decenni, la costa è macchiata e il simbolo nero e bianco della Struzzo Einaudi è rigato di crepe...»

La stessa autrice ha raccontato nel corso di un intervento ripreso dall’agenzia Ansa che questo libro è stato «un’occasione di chiudere un percorso come voce narrante. È come se fosse una trilogia partita con La prima verità e proseguita con Parla, mia paura. Anche se sono libri diversi fra loro sono contenta di averla chiusa».

E la paura è la calamita di queste pagine che agiscono sul lettore la fascinazione propria dell’esplorazione nell’ignoto, sia che questa esplorazione sia fatta di luoghi, emozioni, pulsioni. La paura e l’infanzia. Colpisce come la scrittura di Vinci, pur riproponendo i nodi di Dei bambini non si sa niente, confermi la sua capacità di allargare sempre lo sguardo affondando su immagini e temi sempre nuovi. Ogni aspetto considerato conosciuto diventa inedito e dunque sconosciuto perché si arricchisce di un nuovo accento o di una visuale illuminata con nuova luce. Ed è avvincente il modo in cui Vinci allarga i confini del suo microcosmo. «La lunga strada dei Fratelli Grimm comincia in una via di un piccolo paese della pianura padana vicino a Bologna, Budrio, nella seconda metà degli anni Settanta del Novecento, in una villetta bifamilaire al culmine tra due linee di altre case».

“È un libro che nasce da una grande passione di lettrice che comincia nell'infanzia e dura ancora adesso”





C’è qui certamente una lettura dell’opera dei Grimm, ma c’è anche la narrazione (e in questo per me sta il pregio di questo volumetto) di come pezzo dopo pezzo si è costruita la poetica di una delle voci più potenti e lucide nel mettere a fuoco quel punto spaventoso e magico che è l’infanzia.

«La mia idea folle era di scrivere un testo senza capitoli, una narrazione continua dove le fiabe si mescolavano ad episodi della vita e ad alcune delle percezioni. Poi, in realtà, di capitoli ce n'era bisogno e mi sono serviti a strutturare i nuclei della storia: la paura, il mistero, l'infanzia, il cibo, il femminile nelle fiabe. È un libro che nasce da una grande passione di lettrice che comincia nell'infanzia e dura ancora adesso - racconta Simona Vinci sempre All’Ansa -. Io mi identificavo nei personaggi femminili delle fiabe e quando ho scoperto che i Grimm venivano considerati misogini, con una visione sessista, sono rimasta molto sorpresa perché - sottolinea - in realtà tutte le eroine delle fiabe, a partire da Cappuccetto Rosso o Cenerentola, che va a una festa a cui non è stata invitata, sono ribelli. Spesso sono le donne che salvano i maschi. Sono le sorelle che salvano i fratelli tramutati in animali».

© Riproduzione riservata