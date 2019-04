Roma prima del caos

Cosa resta di Roma senza i rumori, i cassonetti stracolmi, la sporcizia delle strade, gli autobus in fiamme, i minacciosi animali di cielo (gabbiani) e di terra (topi) e tutti gli altri protagonisti della cronaca che avvolge in una nube velenosa la vita dell’Urbe? Resta la materia di cui è fatta la città: la leucitite e il basalto delle strade, il peperino degli edifici, il tufo degli acquedotti, il travertino delle chiese, i pali in ferro del gazometro, il cemento.

Senza tempo

È l’esperimento riuscito a Olimpia Pallavicino (romana, classe 1965) che nelle foto in mostra fino all’11 aprile al pastificio Cerere, la “factory” nel quartiere di San Lorenzo, ferma nelle 28 immagini in bianco e nero monumenti e piazze nella loro essenza. Non ci sono mai persone né oggetti in movimento in queste foto scattate nelle prime ore del mattino in luoghi consumati dal turismo (Colosseo) o marginali (Tor Marancia), magnifici (San Pietro nella nebbia invernale) o “mostruosi” (la tangenziale Est), centrali (il salotto di piazza di Spagna) o al limite della campagna (via Appia). Scatto dopo scatto si segue una traiettoria che tiene insieme antico e contemporaneo, stessi elementi di un quadro in cui il tempo guarda per un attimo altrove.

Sospensione

«Questo progetto - racconta Olimpia Pallavicino, già allieva di Cristina Ghergo (figlia del fotografo maestro del glamour Arturo Ghergo) - nasce da un’idea della mia città, Roma, che ho sempre immaginato e sognato e che, nel coglierla, mi ha fatto scoprire certi aspetti che ho come ricevuto. Ho cercato di fotografarla in certi momenti particolari, senza macchine e senza persone, sospesa». Il titolo della mostra è “Roma ricevuta” ma per l’effetto che produce su chi avrà modo di visitarla potrebbe chiamarsi anche “Roma rigenerata”: un set cinematografico appena allestito e pronto ad accogliere attori e comparse per una nuova giornata di riprese. E di caos.

