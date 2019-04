In moto con John Berger

Prima pittore, poi critico d’arte. In seguito poeta, romanziere, sceneggiatore cinematografico, autore teatrale, giornalista.Ma anche motociclista. Il britannico John Berger (1926-2017) è stato un intellettuale eclettico, per alcuni l’ultimo esemplare di una generazione europea che ha espresso il talento multiforme del quasi coetaneo Pier Paolo Pasolini: individui capaci di spaziare senza limitare il proprio talento a una singola forma espressiva. Versatilità che nel caso Berger si è applicata anche alla passione per la moto, mezzo di trasporto usato fino alla soglia dei novantanni e fonte di ispirazione per riflessioni che appaiono a intermittenza nella sua vasta produzione letteraria.

John Berger, Sulla motocicletta (Neri Pozza)

Frammenti sparsi ora raccolti in una piccola antologia, curata da Maria Nadotti, intitolata Sulla motocicletta (Neri Pozza, 160 pagine, 12,50 euro). Dalla quale emergono frasi come questa: «Una moto la piloti con gli occhi, con i polsi e con l’inclinazione del corpo. Gli occhi sono i più importanti dei tre. La moto segue e vira verso tutto ciò su cui si fissano. Segue il tuo sguardo, non le tue idee». “Modi di vedere” (Ways of seeing) era proprio il titolo dei documentari trasmessi dalla Bbc che rese Berger popolare negli anni ’70 nel mondo anglosassone: un’introduzione allo studio delle immagini in cui il critico d’arte si faceva divulgatore originale e dissacrante. Nel caso di Berger, però, meglio sarebbe dire “divagatore”, non solo per la varietà di argomenti toccati (alcuni anni fa uscì un suo libro dedicato al fumo, Smoke) ma soprattutto per quell’arte degli accostamenti che lo fa somigliare a un altro intellettuale italiano, forse il più versatile del ’900: Alberto Savinio, a sua volta insieme scrittore, pittore e musicista. Così, quando l’autore britannico mette insieme nelle stesse pagine (nel racconto Blackbird, il nome della sua Honda Cbr 1100 alla quale era molto affezionato) una motocicletta e l’Etica di Spinoza, sembra fare suo l’invito che Savinio rivolgeva «utopicamente» ai propri lettori: superare «il pregiudizio della serietà che tanto buio spande sulle cose della coltura e comunque della vita».

E la vista (non la velocità) è il filo che tiene insieme le pagine in cui il tessitore di parole Berger parla dell’esperienza motociclistica. Anche il «senso di libertà» che la guida riesce a trasmettere non riguarda, per esempio, «la libertà di lasciarsi alle spalle gli altri» ma «spazialmente e soggettivamente, il concetto di mira» perché «non si pilota né con le braccia, né con il busto ma puntando gli occhi» ci spiega in A che velocità va?. La facoltà del vedere torna anche a rovescio: la visita (ovviamente in moto) alla tomba di Borges a Givevra, dove vive la figlia di Berger (Un guanto per Borges), è un omaggio a un autore al quale la cecità non ha impedito di essere creativo fino alla fine della sua vita. E la voce narrante in La moto di Jean Ferrero è un passeggero che, seduto dietro al pilota (il padre), racconta il suo modo procedere nella notte («scava la strada nell’oscurità come una talpa sottoterra») e di guidare durante una gita in Italia. Per non distrarci, solo alla fine ci dirà la verità. È cieco.

L’«invito al paesaggio» che l’autore dice di amare guardando il dipinto Il Cavaliere polacco (nel racconto omonimo) ci ricorda anche la scelta di vita fatta da Berger a metà degli anni ’70. Andare a vivere con la moglie Anya Bostock in una fattoria del villaggio di Quincy, nell’Alta savoia. Da lì, dopo un’interruzione dovuta ai suoi impegni familiari, da sessantenne riprese la frequentazione della moto (e delle strade della Alpi), scoperta fatta in gioventù quando, servendo la British Army durante la Seconda guerra mondiale, era addetto alla staffetta. Una passione che negli anni ’50 lo aveva portato a viaggiare attraverso l’Europa: uno dei suoi primi itinerari lo portò da Londra ad Amsterdam e da lì fino a Roma.

Nel libro non si parla di questo “grand tour motociclistico”, né dell’arrivo nella capitale italiana. Per puro gioco letterario, si possono immaginare gli ultimi chilometri di quell’esperienza con gli occhi di un altro motociclista, il «superbrigadiere-centauro» Guerrino Pestalozzi, personaggio minore di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana ma protagonista di alcune pagine “motoristiche” frutto di perlustrazioni su due ruote del suo autore, Carlo Emilio Gadda. «Ripreso l’andare - si legge nel romanzo uscito nel 1957 -, il guidatore ubbidì alla strada, la macchina si rivolgeva alle curve, inclinandosi con i due uomini... Roma gli apparì distesa come in una mappa o in plastico: fumava appena, a porta San Paolo: una prossimità chiara d’infiniti penzieri e palazzi , che la tramontana avea deterso, che il tepido sopravvenire di scirocco avea dopo qualche ora, con la cialtroneria abituale, risolto in facili immagini e dolcemente dilavato».

Il viaggio all’alba in moto verso la capitale fa riemergere nel motociclista immaginario un sogno fatto la notte precedente. Gadda nota allora che «il tempo in cui diremmo che si distendano i sogni ha viceversa la rapidità diaframmante d’uno scatto di Leika (sic)». Moto, paesaggi e fotografia: si torna a Jb.

