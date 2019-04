«Avengers: Endgame», una conclusione spettacolare e commovente

Uno dei film più attesi dell'anno è il grande protagonista del weekend in sala: «Avengers: Endgame» dei fratelli Russo è finalmente arrivato in sala e si prepara a conquistare i botteghini di tutto il mondo.

Si riprende direttamente dagli eventi raccontati in «Avengers: Infinity War», film del 2018 che si era chiuso con Thanos che aveva ucciso metà della popolazione mondiale. Gli Avengers rimasti in vita dovranno provare a cambiare la situazione.

Non si può aggiungere altro sulla trama di un lungometraggio ricco di colpi di scena, segnato da un gran ritmo e da rarissimi momenti di calo, nonostante le circa tre ore di durata.



Una scena del film «Avengers Endgame»

Dal punto di vista tecnico è un vero e proprio spettacolo, ma ciò che colpisce di più è la grande capacità della Marvel di approfondire al meglio i personaggi, interpretati efficacemente da un cast ricchissimo. Ancora una volta, e con spunti superiori ai film precedenti, la Marvel riesce a raccontare in maniera profonda l'umanità celata dietro l'apparenza dei supereroi, regalando diversi momenti sinceramente toccanti e a tratti anche commoventi.



Alcuni di questi supereroi torneranno presto in nuovi lungometraggi, ma con questo film si chiude una vera e propria fase della storia del cinecomic e non poteva essere realizzata una conclusione migliore.

Le previsioni d'incasso sono stellari, ma oltre al semplice intrattenimento, c'è molto di più in questa operazione che non verrà dimenticata facilmente dai numerosissimi fan dei film tratti dai fumetti. E forse non solo da loro.

Tra le novità in sala c'è anche il polacco «Un'altra vita - Mug» di Malgorzata Szumowska, premiato al Festival di Berlino 2018. Jacek è un ragazzo che ama l'heavy metal, è considerato da tutti un tipo originale e simpatico e progetta un futuro insieme alla fidanzata Dagmara. Un giorno cade da un'impalcatura nel cantiere edile dove lavora alla costruzione della statua di Cristo più alta del mondo: rimarrà drammaticamente sfigurato e sarà al centro dell'attenzione come primo cittadino polacco a sottoporsi a un trapianto facciale.



Una scena tratta dal film «Un'altra vita - Mug»

È una pellicola che tratteggia con sarcasmo e toni aspri e drammatici la moderna società polacca, riprendendo molti spunti che avevano caratterizzato le pellicole precedenti della regista di Cracovia: dal tema del corpo (protagonista di «Body» del 2015) a quello religioso (al centro di «In the Name Of…» del 2013).

Il tono ironico fa luce sulle contraddizioni della Polonia rurale, sulle superstizioni popolari, su una religiosità ipocrita e non risparmia i mass-media e la gigantesca statua di Cristo (completata nel 2010) quale simbolo di un paese che ripone la propria fede in monumenti di pietra.



Malgorzata Szumowska è abile nell'utilizzare la messa a fuoco dell'immagine per trasmettere allo spettatore il riferimento all'identità e alla percezione di sé: contorni sfumati e inquadrature deformate ci fanno capire il dramma del protagonista (ben interpretato da Mateusz Kosciukiewicz) obbligato a cambiare volto, ma anche il dramma di una società che stenta a trovare un equilibrio.

In alcune sequenze la sceneggiatura finisce sopra le righe e in qualche caso la metafora risulta un po' forzata, ma le interessanti riflessioni proposte e un apparato visivo degno di nota rendono «Un'altra vita - Mug» un film da vedere.

