FEFF Udine: trionfa Anthony Wong con la sua badante filippina

UDINE - Il triplice trionfo di Anthony Wong al Far East Film Festival (FEFF) di Udine non esalta solo la versatile icona del cinema di Hong Kong, ma fa balzare sotto i riflettori una figura sociale ormai archetipica e universale: quella della badante filippina - interpretata da Crisel Consunji - , risorsa umana che rappresenta in astratto una delle voci principali dell'export del Paese asiatico e un cardine per il funzionamento di molte societa' avanzate e quindi invecchiate, in concreto una persona umana. Con “Still Human” della regista esordiente Oliver Chan, Wong ha vinto la 21esima edizione del festival, che gli ha anche assegnato il Gelso d'Oro alla carriera, e si e' aggiudicato anche il premio della critica (Black Dragon). In una sezione speciale del festival e' stato anche riproposto il film dell'esordio di Wong ( “My Name Ain't Suzie” del 1985): allora interpretava un teddy boy degli anni Sessanta. Al secondo posto la black comedy cinese “Dying to Survive” di Wen Mu Ye, al terzo il blockbuster coreano “Extreme Job” di Lee Byoung-Lee.



I vincitori del Far East Film Festival Anthony Wong e Crisel Consunji - Udine (© Ricky Modena)

Questa volta Wong non fa il protagonista di scintillanti film di azione o di pellicole con risvolti raccapriccianti, ma da' vita a un personaggio che e' un perdente nella vita, con una interpretazione delicata e persino minimalista, e per questo ancora più efficace: un anziano che vive in uno squallida casa popolare, reso invalido da un incidente sul lavoro e costretto a muoversi in carrozzella in quanto paralizzato dal torace in giu'. Scontroso e chiuso in se stesso, a poco a poco viene trasformato dal rapporto con la badante, che diventa di casto affetto e finira' per aiutare entrambi a realizzare un loro sogno.

La badante e' laureata e sta aspettando di riconquistare la libertà attraverso l'annullamento del suo matrimonio: alla fine la sua pazienza e dedizione vengono premiate con il regalo di una macchina fotografica che le consentirà di vincere un concorso. Il film si snoda tra un sottile umorismo ma non manca di accennare al tema oscuro degli abusi (“Almeno il suo datore di lavoro non la picchia”, dice una amica, anch'essa badante filippina, durante uno dei loro ritrovi domenicali). “Ho accettato molto volentieri questo ruolo anche perché mi sono accorto che nel cinema di Hong Kong mancava un film in cui si ponesse in luce la figura e il ruolo sociale della badante filippina”, afferma Wong: i domestici stranieri sono 380mila nell'ex citta'-stato, mentre Wong e' noto per il suo interesse per i problemi sociali e anche politici (l'appoggio da lui dato al movimento degli studenti pro-democrazia a Hong Kong gli e' costato un lungo semi-boicottaggio nella Cina continentale). “In più, conoscevo bene la situazione: mia mamma ha passato gli ultimi dieci anni della sua vita su una sedia a rotelle: l'ho accudita”, aggiunge, riferendosi alla madre cantonese che l'ha cresciuto, dopo che il padre inglese se ne andò quando lui aveva quattro anni. In una sezione speciale del festival e' stato anche riproposto il film dell'esordio di Wong ( “My Name Ain't Suzie” del 1985): allora interpretava un “teddy boy” degli anni Sessanta.

Beniamina del pubblico di Udine e' diventata l'attrice filippina Crisel Cosunji. Sul palco, ha detto, meta' in italiano e meta' in inglese: “Non è importante da dove veniamo, what is important is that we are all brothers and sisters, and we all have the capacity to love, la capacità di amare. And the right to dream, il diritto di sognare”. E ancora: “«Noi viviamo dall'altra parte del mondo e avevamo paura che il nostro film non venisse capito. Ma il mondo parla una lingua sola: quella dell'amore...»

Le nuove vie della seta. Nel suo ruolo di “ponte” con le culture dell'Estremo oriente, il FEFF (60mila spettatori, piu' oltre 20mila presenze negli eventi in citta') posiziona Udine come un punto del triangolo del Nord-est italiano - con Venezia e Trieste - coinvolto nelle “Nuove Vie della Seta”, di cui recentemente si e' tanto parlato. Se la superstar cinese Yao Chen, che ha 80 milioni di followers, ha postato foto della sua presenza a Udine (dove ha ricevuto il Gelso d'Oro alla carriera, al pari di Wong), questo potrebbe favorire il turismo cinese. Ma il festival, con la vittoria a furor di pubblico di “Still Human”, ci ricorda che da un capo all'altro del mondo sono più gli elementi che ci uniscono che quelli che ci dividono, in un momento in cui c'e' chi torna a evocare lo spettro di uno scontro di civiltà tra Oriente e Occidente.

