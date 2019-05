La bellezza vicina e colorata di San Sperate

Le strade colorate di verde, di blu, di rosso e i muri variopinti agitano testa e collo dei turisti in un saliscendi continuo, con gli occhi che si beano di racconti dipinti. Perché San Sperate la percorri come in un sogno, e ti rapisce di bellezza. Una bellezza fatta di pietre che come Sirene emanano echi melodiosi e stridenti. E’ la Sardegna che non ti aspetti, a un tiro di schioppo dalla capitale turrita, nel Campidano che si staglia corrusco e piatto all’intorno.

In principio fu il ghiribizzo di Pinuccio Sciola: quando gli anni sessanta correvano al termine, e il suo nome d’artista non godeva della fama che oggi è globale, il suo segno indelebile marcava del bianco abbagliante le mura scontornate dai portoni eleganti di una cittadina alla fine del mondo. Perché San Sperate era il nulla più povero, disdegnata dalla Carlo Felice, assetata come tutte le “biddas” sarde. Un luogo ai margini che l’artista celebrato del Giardino Megalitico e del Giardino Sonoro, oggi gioielli cittadini e regionali, non avrebbe più abbandonato al dimenticatoio più buio. Con lui presente, e per lui, in tanti sarebbero arrivati, artisti acclamati e giovani fotografi, da ogni angolo del globo, a regalarle murales, installazioni, gigantografie, fino a rendere San Sperate il “Paese Museo” che oggi si offre al suo meglio.

Gli speratini lo sanno, e aprono le loro case con gioia ai passanti, mentre i portoni spalancati offrono l’ospitalità, che è cifra comune di questa terra, a chiunque soltanto allunghi il passo all’interno delle domus campidanesi. Sciola ha inciso in realtà non soltanto col suo segno d’artista: ha inculcato l’amore per il bello nella gente del suo paese, che ha reso orgogliosa come solo i sardi sanno essere. E dunque, vincendo la ritrosia di sempre, qui le case si aprono e si mostrano al mondo, mentre i muri privati si fanno luoghi pubblici nel senso più pieno: narrano, essi stessi, in un giuoco di specchi e rimandi, storie di sofferenza e tradizioni (le pesche imperversano, simbolo della produzione di questi terreni benevoli, ammoniscono i viandanti contro la piaga dei sequestri, celebrano il pane carasau, evocano Federico da Montefeltro e Battista Sforza nei poetici profili ferrosi di Mariano Corda).

Isaque Pinheiro

San Sperate ha superato in bellezza la vicina Villasor, che pure aveva un castello. In 50 anni i murales sono diventati oltre 500; festival, convegni, laboratori animano le vie cittadine. Ultimo esempio, la Biennale Internazionale d'Arte di Cerveira, la più antica del Portogallo e della Penisola Iberica, ha scelto il comune del Campidano sardo, per la sua prima volta italiana. Fino al 30 giugno, grazie ad un progetto finanziato dal Ministero della Cultura Portoghese, il “Paese Museo” ospita le opere di 16 artisti lusitani di diverse generazioni, selezionati all'interno della importante Collezione d'arte della Biennale, con il tema delle migrazioni a fare da filo conduttore fra le opere degli artisti ( si segnalano in particolare il poetico “Sem Titulo” di Francisco Tropa, il denso video “Archivilization” di Ines Norton, “Just Walking”, fotografia di Lauren Maganete) . Portogallo e Sardegna, sono stati e sono terra di partenze e di approdi, lungo una consuetudine più volte millenaria che ha contribuito a forgiare l'identità lusitana altrettanto di quella sarda.



Lauren Maganete

“L'emigrazione – come sottolinea la curatrice della mostra Elia Noronha, è sempre una storia condivisa. Presente in ciascuno e in ciascuna famiglia e in ogni comunità. Coinvolge chi arriva o chi se ne va ma altrettanto chi resta e chi accoglie. Stratifica storia e storie, miti, narrazioni, memorie collettive e individuali. Segna e plasma gli uomini non meno che le terre”. San Sperate è un crogiuolo di stratificazioni: dal ghigno della maschera in terracotta (Maschera ghignante, secolo VI – V a.C, qui rinvenuta nel 1876 e conservata al Museo Archeologico nazionale), il percorso è lunghissimo e tortuoso, la rinascita recente. Pinuccio Sciola ci ha creduto per primo, ora il testimone è in mano agli abitanti del paese che, caparbiamente, continuano a rendere San Sperate un paese-museo-sempre-aperto.



