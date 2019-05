Addio a Doris Day, attrice che cantò «Que sera sera» per Hitchcock

La chiamavano fidanzata d’America. Apparteneva a quella formidabile generazione di artisti completi che fece grande Hollywood: cantare o recitare per lei non faceva differenza. Se n’è andata a 97 anni d’età a seguito di una polmonite Doris Day, protagonista tra gli anni Cinquanta e Sessanta di numerose pellicole accanto a Cary Grant e Rock Hudson. Lo annuncia la Doris Day Animal Foundation, fondazione a lei intitolata. Tra le sue memorabili interpretazioni, L’uomo che sapeva troppo di Alfred Hitchcock (1956), film nel quale si produceva anche nell’esecuzione di Que sera sera (Whatever Will Be, Will Be). Il brano si impose rapidamente come il tema della colonna sonora. E dire che all’inizio la Day neanche avrebbe voluto inciderlo.

Miss Cintura di Castità

Una superstar internazionale costruita sulla sua immagine di timida ragazza della porta accanto che si esprimeva al massimo in commedie romantiche come Il letto racconta (1959) di Michael Gordon, per il quale ottenne una nomination agli Oscar, Il visone sulla pelle (1962) di Delbert Mann e Quel certo non so che (1963) di Norman Jewison. Una vita privata, la sua, molto diversa dalle pellicole che interpretò: sposata quattro volte, tre volte divorziata e una vedova, ebbe un esaurimento nervoso oltre che seri problemi economici dopo che si accorse che uno dei suoi mariti aveva dilapidato gran parte del suo patrimonio. «La mia immagine pubblica - disse di sé - è incrollabilmente quella della sana vergine americana, la ragazza della porta accanto, spensierata e piena di felicità, un’immagine che, vi posso assicurare, è più finzione di qualsiasi parte cinematografica io abbia mai interpretato. Ma io sono Miss Cintura di castità e questo è tutto quello che c’è da dire».

Da ballerina mancata a superstar del cinema

Un critico di lei scrisse: «È la ragazza che ogni uomo dovrebbe sposare. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Kim Novak? Sarebbero tutte guai. Doris Day sarebbe davvero maliconica, comprensiva, diretta, onesta e anche un po’ sexy». Figlia di un musicista e di un’appassionata d’arte, entrambi profughi dalla Germania del primo dopoguerra, Doris Mary, il cui vero nome era Anne Kappelhoff, arriva al successo dopo un’infanzia travagliata: prima la morte del fratello maggiore, poi la separazione dei genitori, infine un drammatico incidente d’auto che le preclude il sogno di diventare ballerina classica. Sceglie di seguire la passione del padre per il canto. Allo scoppiare del secondo conflitto mondiale è già una star. E tuttavia sarà il cinema a cambiarle la vita, grazie a un incontro casuale con il regista Michael Curtiz. Un successo immediato che la porta ad un lungo contratto con la Warner e a 39 film nel ruolo che la renderà famosa, di fidanzata d’America.

La coppia d’oro con Rock Hudson

Sono quasi tutte commedie rassicuranti, ma sempre realizzate con impeccabile professionismo da Té per due a Non sparare, baciami (il suo preferito) diretti a ritmi alterni da Curtiz e David Butler. Allo scadere del contratto con la Warner, gira con Hitchcock L’uomo che sapeva troppo poi forma una coppia d’oro con Rock Hudson che ricorderà sempre come il suo partner prediletto. Alla morte del marito, nel ’69, si allontana dal grande schermo per la Tv dove il «Doris Day Show» otterrà immutato successo fino al ’75. Negli ultimi anni, vegetariana convinta e attivista repubblicana, viveva in un ranch di Carmel, in California, circondata dagli amati cani. Un secondo matrimonio si era concluso con un divorzio dopo soli sei anni. Finì nel testo di Dig it, brano dell’ultimo album dei Beatles: «Like the Fbi and the Cia/ And the Bbc, B.B. King/And Doris Day». Per dire quanto fosse popolare alla fine degli anni Sessanta.

