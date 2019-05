All’Arena di Verona c’è Elton John: «Rocketman», quello vero

Già contate i giorni che ci separano dall’uscita di Rocketman, il biopic sulla vita di Elton John presentato in anteprima al Festival di Cannes? Come biasimarvi. Se siete appassionati di musica, quale esperienza migliore può esserci che rivivere sul grande schermo la parabola dell’autore di Goodbye Yellow Brick Road? Una in effetti c’è: vedere dal vivo l’autore di Goodbye Yellow Brick Road. E questa settimana è davvero possibile. Per l’ultima volta, a quanto pare: Elton John si esibirà all’Arena di Verona il 29 e il 30 maggio per le prime due date italiane del suo Farewell Yellow Brick Road, tour di addio alle scene.

L’addio a «Yellow Brick Road»

Una monumentale tournee da oltre 300 date in vari Paesi del mondo partita l’anno scorso da Allentown, Pennsylvania, e destinata a protrarsi fino al 2020. Anno dopo il quale non ci sarà comunque un addio completo alla musica da parte della popstar britannica: «Continuerò a scrivere canzoni e incidere album», ha spiegato Elton John. «Ma voglio anche accompagnare i miei bambini alle partite di calcio». E allora godiamoci la setlist che parte con una tiratissima Bennie and the Jets, tocca passaggi di sopraffino lirismo come Levon o la stessa Rocketman, si scatena su Saturday Night’s Alright for Fighting fino a esplodere nella hit delle hit: Your Song, il pezzo dal quale ebbe inizio la grande ascesa per il principe del glam.

Thurston Moore, a tutto noise

Se amate la via sperimentale alla musica, appuntamento molto interessante è il «Jazz is Dead Festival» in programma a Torino, negli spazi di San Pietro in Vincoli, dal 24 al 26 maggio. Chiusura in grande stile con Thurston Moore & Jooklo Duo, set che vede al centro della scena l’indimenticato chitarrista e leader dei Sonic Youth, band newyorchese tra le più influenti della rigogliosissima stagione post punk. Accanto a lui il Jooklo Due, ensemble essenziale e anomalo strutturato su sassofono e batteria che fa dell’improvvisazione in chiave noise il proprio biglietto da visita.

Motorpsycho, alternative di Norvegia

Chiudono il quadro i Motorpsycho, band norvegese di alternative rock formatasi addirittura negli anno Ottanta, reduce dalla pubblicazione dell’album The Crucible. Si esibiranno al Live Club di Trezzo d’Adda (28 maggio), Locomotiv di Bologna (29 maggio), Teatro Partenio di Avellino (30 maggio), Orio di Ciampino (31 maggio) e Goa Boa di Genova (1 giugno).

