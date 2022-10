Culture Moves Europe, primo bando per sostenere la mobilità individuale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Promuovere la mobilità di artisti e professionisti della cultura è lo scopo di Culture Moves Europe, il nuovo programma della Commissione Europea finanziato nell'ambito di Europa Creativa con un budget di 21 milioni di euro. Dopo l'esperienza positiva del progetto pilota i-Portunus, implementato tra il 2018 e il 2022 dal consorzio guidato dal Goethe-Institut, la Commissione ha inserito, all'interno del principale schema di supporto alle Industrie Culturali e Creative, un programma di mobilità rivolto a tutti i professionisti della cultura. Si tratta di un sostegno senza precedenti, che va a formalizzare lo strumento della mobilità dentro ai processi di crescita e sviluppo dell'intero settore.



Il programma e i bandi

Culture Moves Europe consiste di due macro azioni di mobilità, una individuale e una dedicata alle residenze. Attraverso un sistema di grants, il programma intende offrire l’opportunità a circa 7.000 artisti e professionisti della cultura di recarsi all’estero per lo sviluppo delle competenze professionali, l'avvio di collaborazioni internazionali e la partecipazione a residenze artistiche. Lanciato il 10 ottobre, la prima call riguarda la mobilità individuale ed è rivolta a tutti gli artisti e i professionisti della cultura operanti nei settori dell’architettura, dei beni culturali, del design, del fashion design, della traduzione letteraria, della musica, delle arti visive e dello spettacolo, provenienti dai paesi che partecipano al programma Europa creativa, compresa l’Armenia, la Georgia e l’Ucraina.



Gli obiettivi da raggiungere

La richiesta di supporto finanziario dovrà essere correlata alla volontà di avviare o consolidare il processo di internazionalizzazione della propria attività attraverso il raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi specifici definiti dal bando:

•To Explore: esplorare il ricco patrimonio culturale europeo;

•To Create: co-creare o co-produrre con artisti e professionisti di altri paesi;

•To Learn: partecipare all’apprendimento non formale;

•To Connect: sviluppare o approfondire relazioni professionali internazionali.



Nello specifico, il bando “Individual Mobility Action” offre un supporto economico a quei professionisti che si recano in un paese diverso dal proprio e per una durata compresa tra i 7 e i 60 giorni nel caso di singoli artisti, tra i 7 e i 21 giorni nel caso di gruppi o collettivi. Il contributo economico assegnato andrà a sostenere le spese di viaggio per un massimo di 350 euro per distanze fino a 5.000 km e di 700 euro per distanze superiori a 5.001 km andata e ritorno, oltre a un fisso giornaliero a copertura delle spese di vitto e alloggio pari a 75 euro. È inoltre previsto, per gli artisti ucraini che potrebbero non essere in grado di lasciare il paese, la possibilità di chiedere un grant per partecipare alla mobilità in maniera virtuale; in tal caso essi riceverebbero un' indennità giornaliera pari a 35 euro. Inoltre, al fine di sostenere il raggiungimento delle priorità orizzontali del programma, quali inclusione e sostenibilità, il bando prevede integrazioni economiche speciali per tutti i richiedenti che hanno figli di età inferiore a 10 anni o provengono da paesi, territori e regioni ultraperiferici o che viaggiano verso tali destinazioni. In aggiunta, per incoraggiare artisti e professionisti della cultura a viaggiare utilizzando mezzi sostenibili, il bando contempla un ulteriore contributo sulle spese di viaggio di 350 euro per chi non utilizza trasporto aereo.