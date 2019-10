Cuneo fiscale: tutto quello che c’è da sapere sul taglio al costo del lavoro L’opzione principale che piace al ministero dell’Economia e al Pd è quella che prevede di rimodulare gli “80 euro” introdotti dal governo Renzi che diventerebbero detrazioni fiscali da estendere ai lavoratori con reddito annuo fino a 35mila euro di Claudio Tucci

Il tema del taglio del cuneo fiscale è uno dei dossier principali sul tavolo del governo in vista della manovra (foto Agf)

3' di lettura

Cuneo fiscale e quota 100 è la partita che si giocherà fino al Cdm della serata del 15 ottobre, quando il governo dovrà esaminare il Documento programmatico di bilancio, lo schema di manovra da inviare a Bruxelles. Il tema è delicato: solo utilizzando i risparmi della rimodulazione delle finestre di quota 100 si potranno recuperare risorse aggiuntive per irrobustire il taglio del costo del lavoro a tutto vantaggio dei lavoratori.

Estensione taglio fino a 35mila euro

Per quanto riguarda le ipotesi tecniche per far decollare da luglio 2020 l’operazione taglio al cuneo la partita è essenzialmente questa: l’opzione principale che piace al ministero dell’Economia e al Pd è quella che prevede di rimodulare gli “80 euro” introdotti dal governo Renzi che diventerebbero detrazioni fiscali da estendere ai lavoratori con reddito annuo fino a 35mila euro.

GUARDA IL VIDEO - Conte: poche risorse, prima taglio cuneo fiscale dei lavoratori

Il meccanismo

L’ipotesi di allargare il vantaggio fiscale anche ai redditi fino a 35mila euro (rispetto alla soglia, finora individuata, dei 26.600 euro) amplierebbe la platea di lavoratori coinvolti di circa 4,5 milioni di unità (a tanto infatti, secondo fonti dell’esecutivo, ammonta il numero di addetti che si trova nella fascia tra i 26.600 e i 35mila euro di reddito annuo). L’operazione, il prossimo anno, scatterebbe da luglio, con un meccanismo “a decalage” (chi ha redditi, ad esempio, di 20mila prenderebbe una certa cifra, che ne prende 35mila una più bassa - in media, nel 2020, secondo i primi calcoli, il beneficio dovrebbe attestarsi intorno ai 500 euro annui, per poi raddoppiare - a mille euro - l’anno successivo viste le maggiori risorse a disposizione).

Per i 9,4 milioni di lavoratori che oggi percepiscono gli 80 euro, si tratterebbe di mantenere la misura o trasformarla in detrazione fiscale. Con l’aggiunta dei risparmi di quota 100 per loro le buste paga potrebbero salire di 40/50 euro l’anno, mantenendo i 960 euro del bonus Renzi, così come oggi o sotto forma di detrazione.