Cuochi, camerieri, manovali: ecco come la legge Smuraglia apre le porte delle imprese ai detenuti

AAA, cuochi, camerieri, manovali, operai edili cercansi. È il refrain della domanda di personale che più spesso di quanto si creda finisce con un nulla di fatto per imprese e attività commerciali, al punto che qualcuno è addirittura costretto a dare forfait e abbassare la saracinesca.

Eppure esiste uno strumento con doppio beneficio economico e ad alto tasso sociale ed etico, quest’ultimo non monetizzabile. Stiamo parlando degli incentivi messi in campo dalla legge Smuraglia, che nonostante i suoi 22 anni di vita è ancora un universo sconosciuto per imprese e cooperative. Il lavoro in carcere, soprattutto quello più formativo e professionalizzante svolto fuori dalle mura dell'amministrazione penitenziaria è, infatti ancora una chance per pochi. A fine giugno 2022, i detenuti coinvolti erano solo il 4,5% di quelli presenti negli istituti (2.473 su 54.841), una percentuale in linea con quella degli anni.

La legge Smuraglia

La norma prende il nome dall’avvocato e partigiano che ha vinto la battaglia politica per dare attuazione ai diritti costituzionali di reinserimento sociale dei detenuti nelle carceri italiane. Smuraglia di nome e di fatto: con i benefici - un risparmio di circa 520 euro al mese tra contributi e tasse - le imprese possono assumere un “ospite” modello di una struttura detentiva, trovare manodopera, godere di uno sconto e tendere una mano a chi ha sbagliato e sta scontando la sua pena. Tutto in un colpo solo.

Le agevolazioni

Per un detenuto, formazione e lavoro sono fondamentali per reinserirsi nella società legale e tagliare i ponti con il passato. Per la comunità il loro recupero vuol dire riduzione dei reati determinati dalle recidive e aumento della sicurezza. Per le imprese e le cooperative, oltre al vantaggio di trovare la manodopera di cui necessitano, ci sono agevolazioni fiscali e contributive. Il beneficio fiscale previsto dalla legge 193/2000 consiste in un credito d'imposta per ogni assunto (nei limiti del costo sostenuto) di 520 euro al mese per i detenuti e di 300 euro per chi è in semilibertà. Per gli assunti part-time, lo sconto è proporzionale alle ore lavorate.

Le regole

Ma quali sono le regole da seguire? I detenuti possono svolgere l’attività sia dentro che al di fuori dalle mura carcerarie. Per assumerli è necessario stipulare un'apposita convenzione con la Direzione dell'istituto penitenziario e presentare una dichiarazione di interesse (anche con indicazione nominativa) alla direzione del carcere. La durata del contratto deve essere di almeno 30 giorni e la retribuzione non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi. Possono accedere alle agevolazioni anche le imprese che svolgono attività di formazione dei detenuti, a patto che la formazione sia immediatamente seguita da un’assunzione di durata almeno tripla rispetto al periodo di formazione per il quale l’impresa ha goduto dello sgravio.Il rapporto di lavoro deve, inoltre, avere inizio mentre il soggetto è detenuto. Le agevolazioni spettano però anche per i diciotto mesi successivi all’uscita dal carcere, per chi ha beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno. Durata più lunga (ventiquattro mesi dopo la fine della detenzione) per chi non ha beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno.Ci sono poi gli sgravi contributivi che prevedono un taglio del 95% delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, per lo stesso periodo previsto per le agevolazioni fiscali.