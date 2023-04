Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi si torna a discutere di qualità del lavoro. Riumanizzare il lavoro è il grande tema del nostro tempo, dopo lo smantellamento del fordismo e il declino del mito della produttività. Possiamo riumanizzare il lavoro e trovare motivi per rimetterci il cuore, possiamo addirittura amare quel che facciamo? Una riflessione attenta e puntuale arriva dal libro “Cuore business. Per una nuova storia d’amore tra persone e lavoro” di Riccarda Zezza, ex manager di grandi aziende, oggi imprenditrice premiata da Fortune Italia come “Most Influential and Innovative Woman”, in edicola con Il Sole 24 Ore da sabato 22 aprile e in libreria dal 28 aprile.

Possiamo riscoprire la passione per il lavoro in un modo che valorizza il nostro io e non compromette, ma anzi amplifica, il nostro benessere spirituale e fisico? La risposta è in questo libro, un potente manifesto per ridefinire i posti di lavoro e le carriere e allinearli alle aspettative moderne: una lettura che combina una capacità unica di portare in vita le scienze comportamentali e sociali, distillate in suggerimenti pratici, basati sui dati, per persone interessate a migliorare i loro team, le organizzazioni e il lavoro, spiega Tomas Chamorro-Premuzic, professore di psicologia aziendale alla Columbia University e all'Ucl – University College London nella prefazione a sua firma. È un libro tempestivo, destinato a diventare ancora più importante a mano a mano che il mondo del lavoro diventa sempre più asettico e sterilizzato dalla crescente dipendenza dalla tecnologia e dall'influenza diffusa dell'intelligenza artificiale e delle macchine, conclude.

In quattro capitoli il volume affronta gli stereotipi; le emozioni e come essere (umani) nel lavoro ibrido; donne e potere; leader: che senso danno e perché non bastano.



Scrive l'autrice nell'introduzione al volume:“La ragione per cui scrivo questo libro è che essere madre ha cambiato il mio modo di lavorare, avere un lavoro ha cambiato il mio modo di essere figlia, la mia fragilità di figlia ha cambiato il modo in cui faccio la manager e tutta la mia vita è fatta di pezzi che si tengono e compongono insieme. E tutti abbiamo questo problema. Tutti abbiamo questa possibilità. Prima del lavoro che facciamo, prima di come lavoriamo, prima, viene chi siamo”.Autrice: Riccarda Zezza è nata a Napoli, ha due figli, gioca a pallavolo, è stata manager in grandi aziende e, nella sua seconda età adulta, ha fondato Lifeed, un'azienda che dimostra alle organizzazioni che l'umanità conviene (anche al business). Premiata da Fortune Italia come “Most Influential and Innovative Woman”, è tra le imprenditrici che stanno modificando l'innovazione di genere nel mondo secondo Ashoka e Citi Foundation. È autrice, insieme ad Andrea Vitullo, del libro MAAM – La maternità è un master (Rizzoli, 2014) e scrive regolarmente sul blog Alley Oop del Sole 24 Ore. Dopo una carriera da manager e una da imprenditrice, da grande farà l'attivista.



