Cuore tenero o matto da legare? Alla scoperta del nostro muscolo involontario, centrale per l'esistenza umana ma anche pulsante di rimandi simbolici, culturali e artistici di Vittorio Lingiardi

Una perfetta riproduzione in cera policroma del cuore umano, conservata nel Museo di Storia Medica Josephinum di Vienna, costruito negli anni dal 1783 al 1785 per l’Accademia di Medicina e Chirurgia

Mio zio era cardiologo. Sulla scrivania del suo studio teneva il modello tridimensionale di un cuore grande e rosso. Mi intimoriva, ma non potevo fare a meno di osservarlo. Era un modello in plastica costruito negli anni Sessanta, molto ben fatto, con l’aorta e la cava belle tornite, le arterie e le vene polmonari di destra e di sinistra, sportellini delicati che davano accesso agli atri e ai ventricoli e dunque alle valvole cardiache con le loro fragili membrane. L’ho ricevuto in eredità. L’unica cosa che gli manca è il ritmo: è perfetto, ma non pulsa. Un cuore vero è tutto nel suo ritmo, sistole e diastole. È come la vita e l’amore, si chiude e si apre, si contrae e si dilata. Batte e mormora di continuo e il più delle volte non ce ne accorgiamo; ogni tanto ci bussa alla gola, ci affanna, oppure si fa lento come per scomparire. Poi un giorno si ferma e noi con lui.

Il cuore è nelle nostre frasi di tutti i giorni: a cuor leggero, avere a cuore, col cuore in mano, un cuore di pietra, mi scalda il cuore, cuor di leone, una stretta al cuore. E nelle nostre parole: batticuore, crepacuore, rincuorare, malincuore, ma anche (dal latino cor, cordis) cordiale, ricordo, coraggio. Di nuovo un ricordo d’infanzia: è il dicembre del 1967 e siamo davanti alla televisione per avere notizie del primo trapianto di cuore, a Città del Capo, la hỳbris del dottor Barnard. La nostra vita trascorre tra i dolori del cuore, le sue “alterazioni del ritmo” (è il titolo che ho scelto per la mia ultima raccolta di poesie): quante volte ci siamo domandati se il suo cuore reggerà? Dopo l’infarto, durante l’anestesia. E se reggerà il nostro, nel battito sordo del lutto.

Il cuore è nei versi che amiamo, dal core che ’ntenerisce i navicanti danteschi nell’ora che volge il disio, al palpito di Szymborska che per me è il manifesto dell’intersoggettività: «Ascolta come mi batte forte il tuo cuore». Non esiste un cuore senza canzoni e non esistono canzoni senza un cuore: Mina cantava Mi sei scoppiato dentro al cuore all’improvviso, un anno dopo ballavamo al ritmo del Cuore matto di Little Tony.

Inutile dire che il muscolo cardiaco batte anche in ogni biblioteca, dal cuore più popolare d’Italia, quello di De Amicis, a volumi dottissimi come il regalo ricevuto da un amico dantista, The Medioeval Heart di Heather Webb (Yale University Press), o la magnifica anatomia culturale (Organi vitali, Adelphi) scritta dal medico messicano-americano Francisco González-Crussí. Ogni venerdì mi adagio tra i cuori gonfi di Ježek che illustrano le Questioni di cuore di Natalia Aspesi e se apro il mio cassetto delle cartoline mi battono in petto i cuori dell’arte, quelli barocchi trafitti dall’angelo e quelli gaiamente paonazzi di Keith Haring. Uno di quelli che amo di più lo porge a Gesù una Caritas di Giotto nella Cappella degli Scrovegni.

Ora, per tamponare la mia emorragia immaginifica (ma ci sarebbero anche i cuori delle carte da gioco e tutte le produzioni cardiache del giorno di San Valentino; per non parlare degli emoji a forma di cuore - si chiama cardioide - che fibrillano più volte al giorno nelle finestrelle dei nostri WhatsApp), vi racconto di un libro che ho appena finito di leggere. Un libro diviso in tre parti (la metafora, la macchina, il mistero) che non poteva che intitolarsi Il cuore. Una storia (Bollati Boringhieri, pagg. 261,€ 28). A scriverlo è un cardiologo, Sandeep Jauhar, direttore dell’Heart Failure Program al Long Island Jewish Medical Center di New York. È un libro che, guidandoci alla scoperta del nostro muscolo involontario, ne ribadisce la centralità in ogni circolazione umana: d’amore o di fede, di arte o di scienza. E di pensiero: le pascaliane ragioni del cuore, per esempio, ma anche il pensiero del cuore di James Hillman infuso degli studi orientali di Henry Corbin. Con Jauhar tornano a palpitare le filosofie corporee che di volta in volta hanno visto nel cuore il centro della volontà, del coraggio, della memoria (tanto che l’espressione “a memoria” in francese si dice par coeur, in inglese by heart e in portoghese de cor) e d’ogni forma di passione. Odio compreso, tanto che dal cuore può grondar sangue crudele, per esempio quando strappato dal petto del nemico (come pretendeva la regina cattiva per Biancaneve) o sacrificato agli dei come pare facessero gli Aztechi.