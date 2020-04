«Cupolone» di protezione Nel 1960 Buckminster Fuller ideò una cupola sopra New York come tutela dai rischi atomici e dall'inquinamento. Ancora non si pensava ai virus di Fulvio Irace

4' di lettura

Realizzata, sarebbe stata il più grande lockdown della storia: una cupola di 3,5 chilometri di diametro a sigillare un’ampia parte di Manhattan compresa tra la 21 e la 64esima strada , dall’East River all’Hudson.

Alta un chilometro e mezzo, avrebbe racchiuso facilmente le cime dei grattacieli più arditi, come la serra di un improbabile Eden metropolitano. L’aveva disegnata nel 1960 Buckminster Fuller, la più eccentrica figura di inventore-imprenditore partorita dal XX secolo americano, di volta in volta definito un genio della tecnica, un guru, un poeta, un filosofo, un tecnocrate, ma mai architetto anche se a lui dobbiamo alcune delle più straordinarie prefigurazioni di ambienti del futuro.

Tra questi, la cupola sopra Manhattan riveste un ruolo centrale, riassumendo allo stesso tempo ambizioni strutturali e preoccupazioni ecologiche, secondo un approccio al progetto di lungo termine che partiva da un caso specifico per proporsi come soluzione estensibile all’intero globo. Negli anni Sessanta le paure collettive riguardavano più gli effetti di una possibile guerra atomica che, come oggi, la diffusione di un virus sterminatore: anche se questo, in realtà, in menti preveggenti come quella di Fuller, poteva riassumersi nel pericolo dell’inquinamento atmosferico. In un intervista a «Playboy Magazine», Fuller infatti aveva spiegato il senso della sua cupola in maniera persuasiva: «Dal basso, la cupola apparirebbe come una pellicola traslucida attraverso cui si vedrebbero cielo, nubi e stelle. Ridurrebbe le perdite d’energia, sia del riscaldamento invernale che dell’aria condizionata estiva, a solo 1/85 di quelle attuali. Riducendo le perdite di energia di Manhattan, il riscaldamento e il condizionamento potrebbero essere affidati esclusivamente all’energia elettrica. Questo eliminerebbe tutti i fumi dall’atmosfera racchiusa all’interno, e la cupola sarebbe anche in grado di schermare i fumi provenienti dall’esterno».

In un misto di idealismo e pragmatismo, spiegava che il costo della cupola sarebbe stato ripagato da questi risparmi in soli dieci anni; il ricorso a resistenze elettriche inserite nella superficie trasparente della cupola, avrebbe inoltre garantito una temperatura sufficiente a fondere neve e ghiaccio, preservando gli abitanti di New York dalle noie dell’inverno e dai fastidi dell’estate, quando la mancanza d’acqua imponeva pesanti restrizioni, dall’inibizione dell’uso domestico per mezze giornate, alla proibizione di innaffiare i prati o di lavare le automobili. L’acqua fusa della neve e delle piogge sarebbe stata infatti incanalata in grandi serbatoi di raccolta. «Bisogna immaginare la cupola - suggeriva Fuller -come una nuvola artificiale, capace di proiettare, a comando, ombra o di garantire sole a volontà». Al suo interno si sarebbe creato un clima semitropicale, e, in mancanza di pioggia e neve, le terrazze dei grattacieli si sarebbero trasformate in giardini.

Come l’Archimede Pitagorico disegnato nel 1951 da Carl Barks per Disney, Fuller immaginò che l’intero globo potesse considerarsi come una Paperopoli planetaria da arricchire con le sue mirabolanti invenzioni: il ricorso alle tecnologie più innovative avrebbe riconfigurato la maniera di vivere e di abitare in un modo più rispettoso dell’integrità del sistema ecologico. La cupola su Manhattan doveva essere un esempio da esportare perché «le città sotto cupole - spiegava - saranno essenziali per l’occupazione dell’Artide e dell’Antartide, ed entro il 1975 dovrebbe già essere possibile trasportare per via aerea cupole in grado di coprire piccoli centri urbani. Le cupole verranno usate anche per racchiudere delle antichità da proteggere».