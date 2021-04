Cupra accende i motori per il Tcr Italy 2021. Obiettivo: difendere il titolo

Il calendario: primo appuntamento a Monza



La nuova stagione del Campionato Trc Italy 2021 parte all'insegna delle misure e le disposizioni di sicurezza anti contagio imposte dalla pandemia da Covid-19, con un primo fine settimana di gara a Monza (30 aprile-02 maggio) a porte chiuse. Il calendario prevede altri cinque appuntamenti stagionali: 04-06 giugno Misano, 25-27 giugno Vallelunga, 23-25 luglio Imola, 03-05 settembre Imola e 08-10 ottobre Mugello.



Cupra conferma la partecipazione al Wtcr 2021



Nei giorni scorsi, inoltre, Cupra ha confermato la partecipazione al Wtcr 2021 con i piloti Jordi Gené e Mikel Azcona al volante della Cupra Leon Competición, una coppia che combina alla perfezione giovinezza ed esperienza in pista. Infatti, in Cupra sono convinti che gli oltre 25 anni di carriera ed esperienza di un pilota come Jordi Gené, che torna così alla massima competizione della serie Tcr, e la giovinezza del pilota Mikel Azcona, con un percorso di indubbio successo nonostante la giovane età, siano una combinazione perfetta per raggiungere gli obiettivi e per diventare l'impulso della trasformazione. Oltre al Wtcr, Azcona sarà anche coinvolto nel Tcr Europe, che gli permetterà di continuare ad acquisire esperienza.



L'impegno di Cupra nel Tcr



Nel 2021, Cupra sarà presente in oltre 70 gare di campionati Tcr mondiali, continentali e nazionali. Parallelamente, viene portata avanti la strategia di elettrificazione partecipando all'Extreme E e al Pure Etcr, dove Jordi e Mikel gareggeranno insieme.Le vetture da gara di nuova generazione hanno già svelato lo scorso anno le potenzialità nella categoria Tcr vincendo il titolo italiano per mano di Salvatore Tavano e conquistando un'importante vittoria nella gara di MotorLand Aragón del Wtcr.I due piloti spagnoli Gené e Azcona fanno parte della tribe di ambasciatori del marchio Cupra in ambito racing, contribuendo inoltre allo sviluppo delle vetture stradali ma anche da competizione.