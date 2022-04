La Cupra Born arriva fino a 231 cavalli di potenza e 548 chilometri di autonomia. Il primo modello 100% elettrico Cupra traduce l'anima sportiva, performante e contemporanea che contraddistingue i modelli del brand nella nuova dimensione dell'elettrificazione rispecchiando il dna del giorvane marchio spagnolo. La batteria è stata concepita con struttura a moduli di spessore contenuto per poterne ricavare l'alloggiamento nel pianale fra l'avantreno e l'asse posteriore. Grazie alla possibilità di ricarica ultrarapida a 100 kW bastano solo otto minuti per ricaricare i primi 100 km di autonomia. Born include la tecnologia Car2X, il nuovo sistema di gestione delle informazioni sul percorso che utilizza l’antenna del segnale Wi-Fi 5GHz posizionata nello specchietto retrovisore interno e grazie al quale è possibile ricevere comunicazioni rilevanti su quanto accade sul proprio tragitto (come incidenti o ostacoli) direttamente dagli altri veicoli. Nel dettaglio la Cupra Born è lunga 432 cm, larga 181 cm, alta 154 cm con un bagagliaio da 385 a 1.267 litri. Nella versione Born costa 38.900 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 310 Nm. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.736 kg.

