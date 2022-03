Cupra Born e Formentor VZ5, la prova estrema sul ghiaccio a Rovaniemi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Può un’auto compatta elettrica affrontare ghiaccio e gelo? E una supercar da quasi 390 vavalli, vestita da suv però, sarà in grado di neve e fondi insidiosi in Finlandia? per risondere a queste domande siamo andati quasi al circolo polare artico e abbiamo per questo messo alla prova due modelli Cupra: la Born, 100% elettrica, e la performante Formentor VZ5 nelle condizioni estreme della Lapponia finlandese. Protagoniste di questa sfida a ghiaccio e neve sono due modelli chiave del brand spagnolo.

E per testare le caratteristiche dinamiche delle due auto, Cuprasi è spinta fino a Rovaniemi, capitale della Lapponia e famosa per essere uno dei punti dove si può godere dal vivo dell'aurora boreale,

Location suggestiva e sicuramente estrema, la prova si è svolta presso il Rovaniemi Driving Center: 17 ettari di piste da corsa immerse nella profonda foresta e una diversità di strutture, pensate per mettere a dura prova le capacità dinamiche di entrambi i modelli, come bilanciare le vetture in condizioni di guida su neve e ghiaccio o di dimostrare le caratteristiche tecniche e la loro agilità, in condizioni di guida su superfici con grip praticamente quasi nullo.

Cupra Born è il primo veicolo 100% elettrico del marchio può contare su due versioni con potenza diversa: da 150 CV (110 kW) o 204 CV (150 kW) che forniscono energia alle ruote posteriori. Ma c'è anche una terza versione ancora più potente che può raggiungere una potenza massima di 231 CV (170 kW) ovvero la Cupra Born e-Boost, che grazie al pacco batterie da 58 kWh scatta da 0 a 50 km/h in soli 2,6 secondi e da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi. Cupra e-Boost integra il sistema di gestione vettura digitale Dynamic Chassis Control (Dcc Sport) e l’Esc Sport/ESC Off (in abbinamento agli pneumatici più larghi, offre la possibilità di disconnettere completamente l'ESC). Le caratteristiche sportive sono evidenziate anche dallo sterzo progressivo, i freni anteriori più grandi e pneumatici più larghi montati su cerchi in lega da 20”’.

Born e Fomentor VZ5, due Cupra tra i ghiacci

E nel Rovaniemi Driving Center Cupra Born è stata messa la prova in situazioni di sottosterzo e sovrasterzo, puntando sulla capacità del sistema elettronico di far fronte su ghiaccio in uno slalom ad alta velocità o imparare a bilanciare l'auto per offrire una guida sportiva su neve ghiacciata. Importante in questa serie di test nell'ottenere la massima aderenza al terreno il baricentro basso e la perfetta distribuzione dei pesi (50% davanti, 50% dietro). E il freddo alle mani non è un problema, in quanto il volante può anche essere riscaldato.