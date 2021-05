Cupra Born: ecco com'è il primo modello elettrico del marchio spagnolo

Struttura 100% elettrica

Cupra Born si basa sull'architettura Meb del gruppo Volkswagen. Gli ingegneri del marchio hanno massimizzato la matrice modulare di propulsione elettrica, dando vita a una vettura che non ha pari.

Il nuovo modello ha dimensioni compatte: 4.322 mm in lunghezza, 1.809 mm in larghezza e 1.537 mm in altezza, oltre ad avere un passo di 2.767 mm. La struttura si affida alle note e robuste tecnologie per il telaio e combina assi di tipo McPherson all'anteriore e un innovativo design multilink a 5 bracci al posteriore. Si crea così una piattaforma sicura e molto spazio per l'ottimizzazione della potenza erogata dalla batteria.

La batteria è posizionata al centro del pianale, tra gli assi. Per effetto di questa caratteristica, il peso è distribuito in un rapporto 50:50 quasi perfetto e il baricentro è basso. In questo modo, Cupra Born vanta un'architettura base in grado di regalare la sportività e sicurezza di guida.

Due livelli di potenza dell'elettromotore

Cupra Born è caratterizzata da trazione posteriore, per una sportività più marcata. Il gruppo motopropulsore del nuovo modello 100% elettrico con motore sincrono a magneti permanenti raggiunge una velocità massima superiore ai 16.000 giri/minuto ed è integrato sopra l'asse posteriore, davanti alla parte centrale delle ruote. La coppia viene trasferita attraverso un cambio monomarcia con differenziale, che consente un'erogazione uniforme della potenza per prestazioni immediate.

È possibile scegliere tra motori elettrici da 150 cv (110 kW) e da 204 cv (150 kW) che forniscono motricità alle ruote posteriori. Entrambi gli elettromotori sono in grado di erogare una coppia massima di 310 Nm.