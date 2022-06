Cupra festeggia quattro anni con tre nuovi modelli entro il 2025. E arriva la citycar elettrica: Urban Rebel

Cupra Urban Rebel

Infine, il fiore all'occhiello previsto per il 2025: Cupra Urban Rebel, la city car elettrica disegnata e sviluppata a Barcellona e prodotta nello stabilimento di Martorell. Una vettura che dovrà portare il brand oltre e sarà la chiave d'accesso al mondo Cupra.

Una Urban Electric Car a trazione anteriore sviluppata a partire dal pianale Small Meb (variante più piccola della “classica” Meb) del gruppo Volkswagen, quello che era indicato per lo sviluppo della cugina Volkswagen Id.1 e delle altre citycar dei marchi del gruppo. Un'auto quindi piccola e per la città che rappresenta un modello molto importante per Cupra poiché sarà la chiave per la trasformazione in un brand completamente elettrico.

Quest'auto sarà sostenibile non solo perché a trazione 100% elettrica ma anche perché include avanzati polimeri riciclati e materiale a base bio. Oltre alla sostenibilità, UrbanRebel guarda anche alle prestazioni con un peso contenuto spinto da un elettromotore da 166 kW (226 cv) che permette uno spunto 0-100 km/h in soli 6,9 secondi e raggiungere un'autonomia fino a 440 km.

Design e materiali

Uso autentico dei materiali e puntare sulla qualità dei colori. Abbiamo avuto modo di parlare con Jorge Dìez, responsabile del design Cupra, e Francesca Sangalli, responsabile Color e trim e concept and Strategy, che hanno raccontato quanta creatività abbiano potuto mettere nei nuovi progetti dato che si parte da zero e non bisogna seguire i canoni stilistici dei modelli del passato bensì crearne. Pochi colori nella palette ma scelti per enfatizzare lo stile e le linee dei modelli. Così come la strategia dei materiali: su qualsiasi materiale si cerca l'autenticità.

Cupra non è per tutti

Il Direttore strategico, Antonino Labate ha esposto quella che è stata la strategica (o meglio la filosofia) che ha guidato Cupra in questi quattro anni e che segnano il percorso per i prossimi a venire. Uno sguardo al futuro che però non va oltre i cinque anni perché, come dice Labate, “non c'è limite all'estro”.