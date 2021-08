Cupra Formentor con 3.376 unità

Il sistema ibrido plug-in della Cupra Formentor 1.400 cc e-Hybrid è formato dal motore a combustione 1.4 TSI da 150 CV e da un motore elettrico da 115 CV, integrato al cambio automatico a doppia frizione DSG a 6 marce, in grado di sviluppare una potenza combinata 245 cv e 400 Nm di coppia. La trazione è quindi sulle ruote anteriori. La batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh collocata davanti all'asse posteriore consente di percorrere ad emissioni zero fino a 55 km. Attraverso il selettore e-Manager del sistema multimediale è possibile accedere alle diverse modalità di guida: e-Mode, consente di viaggiare con la trazione elettrica, Hybrid, per un lavoro congiunto del motore elettrico e di quello a combustione. La Cupra Formentor e-Hybrid è disponibile nel top di gamma VZ, che include il sistema di navigazione top di gamma VZ con display touch di 12 pollici, il Cupra Connect con specifiche applicazioni per il sistema multimediale dedicate alla versione e-Hybird, come il controllo del climatizzazione da remoto, cerchi in lega da 19 pollici, terminali di scarico nascosti con appendici rettangolari e finiture color rame, volante sportivo, sedili sportivi e Safe & Driving Pack



