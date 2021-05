Cupra Formentor

Formentor, il suv coupé del marchio Cupra è basato sull'esclusiva piattaforma Mqb Evo e presenta una carrozzeria che è connubio di sportività e attenzione a comfort e sicurezza dei passeggeri. La vettura offre la massima stabilità in ogni condizione di guida. Una sfida importante se si considerano le dimensioni compatte e l'ampia abitabilità interna, in grado di offrire una spaziosità dell'abitacolo ai vertici della categoria. Il bagagliaio di 450 litri (420 litri per le versioni a trazione integrale 4Drive), assicura la versatilità necessaria per le esigenze della vita quotidiana, ma anche per i viaggi in famiglia. Di buon livello la dotazione di serie, che tra gli altri include spoiler posteriore e paraurti sportivi, mancorrenti al tetto neri, navigatore con display touch, Virtual Cockpit, Full link wireless, connectivity box e Cupra Connect. Nello specifico la Formentor 1.4 e-Hybrid Dsg è una suv 5 porte 5 posti della Cupra lunga 445 cm, larga 184 cm, alta 151 cm con un bagagliaio da 345 litri. Nella versione 1.4 e-Hybrid Dsg costa 37.700 € con motore a ibrida plug in di 1.395 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 350 Nm a 1.550 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 32 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 205 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.681 kg.



