Cupra Formentor e-hybrid: è arrivata la versione Phev ibrida ricaricabile l suv coupé spagnolo presenta ora la motorizzazione ibrida plug-in da 245 cv e con un'autonomia dichiarata in modalità elettrica di 55 km. Il prezzo di listino è di circa 45mila euro. di Giulia Paganoni

Sportiva e green. Cupra Formentor, il suv coupé che ha già riscosso un grande successo con il suo stile non convenzionale, arriva ora anche in versione ibrida alla spina, con un'autonomia di 55 km (ciclo Wltp) in modalità 100% elettrica. Disponibile solo nella versione top di gamma, la veloz.

Un ulteriore tassello alla strategia di elettrificazione Cupra

Fin dal lancio del marchio (prima era un brand di Seat), avvenuto il 22 febbraio del 2018 al circuito storico di Terramar (Spagna), quando alla guida c'era ancora l'italiano Luca De Meo (ora ceo di Renault, la strategia era chiara: creare modelli in grado di andare oltre gli schemi tradizionali e suscitare un piacere di guida dato dalle nuove tecnologie di motopropulsione. Dopo la versione più estrema benzina quattro cilindri da 310 cv arriva anche la variante ibrida plug-in da 245 cv e 400 Nm di coppia, la prima delle due versioni ibrida alla spina annunciate. Un suv sì, ma i numeri l'accreditano anche come sportivo.

Dimensioni e pianale by Volkswagen

Basato su una variante (l'ennesima) della piattaforma Mqb del gruppo Vw, Formentor mostra dimensioni generose: lunga 4,4 metri , larga 1,84 e alta 1,51 metyri è in grado di accogliere a bordo fino a cinque passeggeri. Fomentor è il sesto modello prodotto nel polo di Martorell (Barcellona), tra cui Leon (Seat e Cupra), Seat Ibiza, Seat Arona e Audi A1 e Q3.

L’ibrido con gli incentivi statali

L'ormai noto powertrain benzina 1.4 litri Tsi da 150 cv del gruppo Volkswagen viene qui abbinato a un propulsore elettrico da 85 kW (115 cv) alimentato da una batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh posizionata davanti all'asse posteriore che permette di mantenere un baricentro basso. La potenza complessiva è di 245 cv e ci sono 400 Nm di coppia, con la possibilità di percorrere in modalità 100% elettrica fino a 55 km (ciclo di omologazione Wltp). L'unità ibrida è abbinata al cambio automatico doppia frizione Dgs a sei marce progettato ad hoc per i veicoli ibridi. Infine, alla luce dei dati di emissioni contenuti tra i 31 e i 35 g/km (ciclo Wltp), Formentor e-Hybrid rientra tra le auto eventi diritto agli incentivi statali previsti per il 2021.

Infotainment ad hoc per l’ibrido Il sistema di infotainment di Formentor e-Hybrid integra modalità di guida e funzionalità specifiche che permettono di gestire al meglio le performance del sistema ibrido. Attraverso la sezione e-Manager, è possibile infatti accedere alle modalità di guida dedicate: e-Mode, per viaggiare con la sola trazione elettrica; Hybrid, per un lavoro congiunto di motore elettrico e a combustione, ottimizzando le performance di guida in base ai dati relativi al tragitto che si percorre durante la navigazione.