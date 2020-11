Cupra Formentor, la nostra prova primo modello del nuovo marchio spagnolo Il suv coupé targato Cupra, brand del gruppo Volkswagen nato da Seat, si presenta con due allestimenti e un ricco equipaggiamento fin dalla base. Motori da 150 fino a 310 cv e dal prossimo anno sono disponibili anche due varianti ibride plug-in di Giulia Paganoni

Uno stile particolare e che non passa inosservato per la sua originalità. Cupra Formentor è il primo modello sviluppato in modo nativo dal marchio spagnolo nato nel 2018 in seno a Seat (gruppo Volkswagen) che, per decisione dell'allora ceo Luca De Meo venne trasformata in brand autonomo partendo dal category label delle vetture più sportive della casa iberica. Cupra ha mosso i primi passi con modelli di stretta derivazione Seat (Ateca e Leon), ma ora con il debutto di Formentor cambia tutto con questo modello si ritrova tutto il Dna Cupra, dallo stile dinamico e robusto ma anche anticonvenzionale che include un buon livello qualitativo sia nell'equipaggiamento che nei materiali utilizzati. Abbiamo provato la versione da 310 cv.

Stile che deriva dal nome

Il suo nome, come anche nella tradizione del marchio cugino Seat, riprende quello del promontorio più bello e selvaggio dell'isola di Maiorca, nelle Baleari. Caratteristiche che si ritrovano nel suv coupé, con le sue linee scolpite e che donano sportività e personalità.

Fomentor è il sesto modello prodotto nel polo di Martorell (Barcellona), tra cui Leon (Seat e Cupra), Seat Ibiza, Seat Arona e Audi A1 e Q3.

Basato su una variante (l'ennesima) della piattaforma Mqb, Formentor mostra dimensioni generose: lunga 4,45m , larga 1,84 e alta 1,51, è in grado di accogliere a bordo fino a cinque passeggeri.

Nel frontale si nota subito l'ampia calandra con al centro il logo tribale del marchio. Il cofano motore è abbastanza bombato e accoglie alle estremità i gruppi ottici con tecnologia full Led. Nel posteriore, invece, si nota subito ilfascione luminoso che unisce i fari alle estremità. La presenza su strada è enfatizzata dai cerchi da 18 pollici (di serie) che raggiungono le dimensioni di 19 pollici con dettagli in rame.