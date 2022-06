Cupra ha vinto la sfida dell’indipendenza In arrivo una citycar elettrica e due suv

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Tutto è iniziato qui quattro anni fa con Luca De Meo, l’allora ceo di Seat (ora numero uno di Renault) che con i suoi “believers” voleva trasformare il brand Cupra da nome di allestimento di alcune Seat a vero e proprio marchio automobilistico in seno al gruppo Volkswagen. Ora, dopo ottimi risultati e una difficile sfida vinta, Cupra mostra il percorso pensato per il futuro che comprende tre nuovi modelli elettrificati entro il 2025 e una serie di sinergie che permetteranno al marchio di entrare in una nuova era varando la strategia denominata «The Unstoppable Impulse». Sono quasi 200mila le unità vendute dal 2018 ad oggi e il fatturato è cresciuto da 430 milioni di euro nel 2018 a quasi 2,2 miliardi di euro nel 2021. E per l’anno in corso, Cupra vuole alzare ancora di più l’asticella per raddoppiare il numero di vendite, il fatturato e la rete di Cupra Master e Cupra City Garage. Ma non solo, entro il 2025 l’obiettivo è di consegnare 500mila auto all’anno. Un marchio che è riuscito a distinguersi dalla massa creando una tribù di affezionati per lo stile, le tecnologie e la sue visione.

Il primo modello è stato il suv Ateca, seguito poi da Leon (disponibile in varie motorizzazioni tra cui anche ibrido plug-in) e Formentor, quest’ultimo primo ad essere 100% made in Cupra. A un anno è arrivato il suv Cupra Born, primo veicolo a trazione elettrica.

Loading...

Ma la storia e l’ambizione di Cupra va ben oltre. E proprio in questa occasione il Ceo Wayne Griffiths ha annunciato l’obiettivo di consegnare 500mila auto all’anno entro il 2025 e portare avanti la strategia d’espansione internazionale e raggiungere nuovi mercati e nuovi segmenti. E per fare ciò sono stati annunciati tre modelli elettrificati cioè ibridi o 100% elettrici: Terramar, Tavascan e UrbanRebel.

Terramar, atteso per il 2024, è un suv sportivo di 4,5 metri dotato di tecnologia ibrido plug-in avanzata che permette di raggiungere fino a 100 km in modalità 100% elettrica. Un modello che rende omaggio al luogo di nascita del marchio (Terramar) e che combina proporzioni audaci e sportive. L’obiettivo sarà di portare il brand su una fascia di mercato più alta nel segmento dei suv. Inoltre, con questo modello debutteranno propulsori dotati dell’inedita tecnologia Phev che punta a prestazioni e sportività, come nel Dna del marchio.

A seguire arriverà Tavascan (sempre nel 2024) modello che racchiude in sé la visione di vettura a ioni di litio della brand Cupra e piuttosto fedele al concept del 2019. Questo modello è stato individuato per portare all’espansione del marchio in nuovi mercati. Il lancio è previsto per il 2024. Infine, il fiore all’occhiello previsto per il 2025: Cupra Urban Rebel, la city car elettrica disegnata e sviluppata a Barcellona e prodotta nello stabilimento di Martorell. Una vettura che dovrà portare il brand oltre e sarà la chiave d’accesso al mondo Cupra.